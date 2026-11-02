ఎల్బో స్లీవ్స్, మధ్యలో స్లిట్ తో వచ్చిన ఈ ఎంబ్రాయిడరీ కుర్తీ ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు సూపర్ గా ఉంటుంది. దీని ధర కూడా రూ.300 లోపే ఉంటుంది.
3/4 స్లీవ్స్, కాలర్ నెక్, సింపుల్ ప్రింట్ తో ఉన్న ఈ కుర్తీ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీ అమ్మాయిల నుంచి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ వరకు ఎవ్వరైనా ట్రై చేయవచ్చు.
ఫుల్ స్లీవ్స్, ఫుల్ గేరాతో ఉన్న ఈ అంగ్రాఖ కుర్తీ వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
జీన్స్ ల మీదకు షార్ట్ కుర్తీలు తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి పెప్లమ్ టాప్ మంచి ఆప్షన్. ప్లోరల్ ప్రింట్ తో ఉన్న ఈ స్లీవ్ లెస్ టాప్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
డైలీవేర్ కి ఈ సింపుల్ డిజైన్ కాటన్ కుర్తీ చాలా బాగుంటుంది. దీని ధర రూ. 200 వరకు ఉంటుంది.
వి నెక్, 3/4 స్లీవ్స్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ ప్లెయిన్ గ్రీన్ కుర్తీ సెట్ స్టైల్ తో పాటు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
జీన్స్, పలాజో ప్యాంట్లతో ఈ ప్లెయిన్ టాప్ చక్కగా సెట్ అవుతుంది. దీని ధర కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
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