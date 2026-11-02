Long Necklace: చీరలో మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే లాంగ్ నక్లెస్ డిజైన్లు

లక్ష్మీదేవి , నెమలి డిజైన్లతో పాటు పెద్ద సైజు Emerald రాళ్లతో డిజైన్ చేసిన టెంపుల్ జ్యువెలరీ నెక్లెస్ ఇది. చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
పగడాలు (Red Coral), పచ్చలు (Green Beads) యాంటిక్ గోల్డ్ మామిడి పిందెల మోటిఫ్స్తో రూపొందించిన డిజైనర్ నెక్లెస్. ఏ చీర మీదకు అయినా మంచి ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
గ్రాండ్ డిజైన్తో కెంపులు, తెల్లటి రాళ్లు , ఆకుపచ్చ పూసల హ్యాంగింగ్స్తో ఉన్న హెవీ నెక్లెస్ సెట్ ఇది. చీరల మీదకు మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
సాంప్రదాయక లక్ష్మీదేవి రూపులు, మెరిసే కెంపులు, ముత్యాల గుత్తులతో రూపొందించిన గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లాంగ్ హారం ఇది. పట్టు చీరల మీదకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఆకుపచ్చ పూసలు, ముత్యాల వరసలతో వచ్చి, లక్ష్మీదేవి ఆకృతి కలిగిన పెద్ద యాంటిక్ పెండెంట్ ఉన్న లాంగ్ హారం. చీరలు, లెహంగాల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
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