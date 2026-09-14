ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు రోజూవారీ వాడకానికి సూపర్ గా ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి వేవ్ ప్యాటర్న్ గాజులు మంచి ఎంపిక. ఇవి చేతికి ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. అందంగా కనిపిస్తాయి.
హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడని వారికి ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ సన్నని గాజులు చాలా బాగుంటాయి. వీటి మధ్యలో మట్టిగాజులు వేసుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి.
వేవ్ ప్యాటర్న్ చుట్టూ స్టోన్ డ్రాప్స్ తో ఉన్న ఈ గాజులు నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.
స్టోన్స్ పొదిగిన లీఫ్ డిజైన్ గాజులు లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. చేతులకు కొత్త మెరుపునిస్తాయి. పార్టీలు, ఫంక్షన్లలో మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా చూపిస్తాయి.
స్టోన్స్, ప్లెయిన్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఒక్కటి వేసుకున్నా సరే.. రిచ్ లుక్ వస్తుంది.
Gold Rings: 1గ్రాము బంగారంతో అదిరిపోయే ఉంగరాల డిజైన్లు
Stone Anklets: కలర్ స్టోన్ పట్టీల డిజైన్లు.. చీరలపై చక్కగా నప్పుతాయి
Vintage Earrings: మహిళలు మెచ్చే వింటేజ్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూసేయండి
Mangalsutra Designs: ఆఫీస్ వేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూటయ్యే మంగళసూత్రాలు