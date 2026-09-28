Blouse Front Designs: పట్టుచీరల మీదకు బ్లౌజు ఫ్రంట్ డిజైన్లు..చూసేయండి

లైట్ బ్లూ కలర్ నెట్ నెక్ పై ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ దీనికి తోడు… పఫ్ లాంగ్ హ్యాండ్స్ ఉన్న ఈ బ్లౌజు ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. మీకు ప్రిన్సెస్ ఫీల్ తెస్తుంది.
పింక్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్తో వి-నెక్ పై క్రాస్ స్ట్రాప్స్, బ్యూటిఫుల్ బీడ్స్ వర్క్ ఉన్న బ్లౌజ్.. మీ చీర లుక్ ని హైలెట్ చేస్తుంది.
బ్లూ కలర్ షిఫార్ నెట్ నెక్ డిజైన్, నెక్ చుట్టూ పూసల వర్క్ , పఫ్ ఎల్బో హ్యాండ్స్ తో ఈ బ్లౌజు మోడరన్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇలాంటి బ్లౌజులు చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తాయి. కానీ, చాలా మంచి ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
మెడలో ఎలాంటి జ్యూవెలరీ అవసరం లేదు అనుకుంటే.. ఇలాంటి హైనెక్ బ్లౌజు ధరించాల్సిందే. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
పర్పుల్ కలర్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్తో నెక్ చుట్టూ ఇన్క్రాస్డ్ డిజైన్ , హెవీ బోర్డర్ హ్యాండ్స్ ఉన్న బ్లౌజ్ పట్టుచీరలకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
డార్క్ గ్రీన్ కలర్ సిల్క్ బ్లౌజ్, స్క్వేర్ నెక్ పై హ్యాంగ్ అయ్యేలా ఉన్న త్రెడ్ స్ట్రాప్స్ , టస్సల్స్ డిజైన్ బ్లౌజుని మరింత హైలెట్ చేస్తాయి.
పింక్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్తో వి-నెక్ పై క్రాస్ స్ట్రాప్స్ ఉన్న ఈ బ్లౌజు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరలకు చాలా బాగుంటాయి.
సిల్వర్ కలర్ సీక్వెన్స్ వర్క్తో కూడిన సింపుల్ వి-నెక్ , పఫ్ హ్యాండ్స్ బ్లౌజ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
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