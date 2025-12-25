Telugu

వెండి స్నేక్ పట్టీల్లో అదిరిపోయే డిజైన్లు

మోడ్రన్ స్నేక్ పట్టీలు

మోడ్రన్ స్నేక్ పట్టీల డిజైన్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.  వాటిల్లో ఇవి ఒకటి. ఇలాంటి పట్టీలు కాళ్లకు నాజూకైన, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Instagram
మినిమల్ స్నేక్ పట్టీలు

ఆఫీస్ వేర్ కోసం, రోజూ పెట్టుకునేందుకు ఇవి ప్రత్యేకంగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి. సింపుల్ గా ఉండాలనుకునేవారు మీరు ఈ రకమైన మినిమల్ స్నేక్ పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: Instagram
మువ్వలతో స్నేక్ పట్టీలు

మువ్వల హుక్‌తో ఉన్న ఈ పట్టీల డిజైన్ చాలా అందంగా, సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఇందులో 3-4 మువ్వలున్న స్నేక్ పట్టీలు చాలా ఆకర్షణీయంగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి.

Image credits: Instagram
నెమలి డిజైన్

పెళ్లయిన వారు సింపుల్ పట్టీల కన్నా పాదాలకు నిండుగా ఉండే  నెమలి హుక్‌తో ఉన్న ఈ స్నేక్ పట్టీలను తీసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం డిజైనర్‌గా, అందమైన లుక్‌తో వస్తుంది.

Image credits: Instagram
వెడల్పాటి స్నేక్ పట్టీలు

ప్రతి రోజూ  ధరించేందుకు బలమైన పట్టీల డిజైన్ ఇది.  ఈ డిజైన్ మీ కాళ్లకు అందమైన లుక్ ఇస్తుంది. వెడల్పుగా ఉండటంతో పాటు బలంగా కూడా ఉంటుంది.

Image credits: Instagram
గోల్డెన్ స్నేక్ పట్టీలు

గోల్డెన్ స్నేక్ పట్టీల ఈ డిజైన్ వెండితోనే ఉంటుంది, కానీ దీనికి గోల్డెన్ పాలిష్ ఉంటుంది. ఇది బంగారు మెరుపును ఇస్తుంది.

Image credits: Instagram

