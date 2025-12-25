వెండి స్నేక్ పట్టీల్లో అదిరిపోయే డిజైన్లు

మోడ్రన్ స్నేక్ పట్టీల డిజైన్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. వాటిల్లో ఇవి ఒకటి. ఇలాంటి పట్టీలు కాళ్లకు నాజూకైన, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఆఫీస్ వేర్ కోసం, రోజూ పెట్టుకునేందుకు ఇవి ప్రత్యేకంగా, స్టైలిష్గా ఉంటాయి. సింపుల్ గా ఉండాలనుకునేవారు మీరు ఈ రకమైన మినిమల్ స్నేక్ పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు.
మువ్వల హుక్తో ఉన్న ఈ పట్టీల డిజైన్ చాలా అందంగా, సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో 3-4 మువ్వలున్న స్నేక్ పట్టీలు చాలా ఆకర్షణీయంగా, స్టైలిష్గా ఉంటాయి.
పెళ్లయిన వారు సింపుల్ పట్టీల కన్నా పాదాలకు నిండుగా ఉండే నెమలి హుక్తో ఉన్న ఈ స్నేక్ పట్టీలను తీసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం డిజైనర్గా, అందమైన లుక్తో వస్తుంది.
ప్రతి రోజూ ధరించేందుకు బలమైన పట్టీల డిజైన్ ఇది. ఈ డిజైన్ మీ కాళ్లకు అందమైన లుక్ ఇస్తుంది. వెడల్పుగా ఉండటంతో పాటు బలంగా కూడా ఉంటుంది.
గోల్డెన్ స్నేక్ పట్టీల ఈ డిజైన్ వెండితోనే ఉంటుంది, కానీ దీనికి గోల్డెన్ పాలిష్ ఉంటుంది. ఇది బంగారు మెరుపును ఇస్తుంది.
