ఇంట్లో ప్రశాంతతను పెంచే అద్భుతమైన మొక్కలు ఇవే!

gardening Dec 25 2025
Author: Kavitha G Image Credits:google gemini
పీస్ లిల్లీ

తెల్లని పువ్వులతో ఉండే పీస్ లిల్లీ.. పేరుకు తగ్గట్టే ఇంట్లో ప్రశాంతతను పెంచుతుంది. 

Image credits: Getty
స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ ఏ వాతావరణంలోనైనా సులభంగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్క గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది.

Image credits: Getty
స్పైడర్ ప్లాంట్

స్పైడర్ ప్లాంట్ అందమైన ఆకులను కలిగి ఉంటుంది. తక్కువ శ్రద్ధతో దీన్ని లివింగ్ రూమ్‌లో సులభంగా పెంచవచ్చు.

Image credits: Getty
మనీ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్ కూడా ఇంట్లో సులభంగా పెరుగుతుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది.  

Image credits: Getty
రబ్బర్ ప్లాంట్

రబ్బర్ ప్లాంట్ తక్కువ శ్రద్ధతో ఇంట్లో సులభంగా పెరుగుతుంది. దీని ముదురు రంగు ఆకులు చూస్తే మనసుకు ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది.

Image credits: gemini
ZZ ప్లాంట్

ZZ ప్లాంట్ తక్కువ శ్రద్ధతో సులభంగా పెరిగే ఇండోర్ మొక్క. ఇది ఇంటి అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: pexels
పార్లర్ పామ్

పార్లర్ పామ్‌కు పరోక్ష కాంతి అవసరం. దీని ప్రశాంతమైన, అందమైన ఆకులు లివింగ్ రూమ్‌ను మరింత ప్రశాంతంగా మారుస్తాయి.

Image credits: Getty

