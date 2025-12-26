Telugu

టీచర్లకు అదిరిపోయే చెక్ డిజైన్ చీరలు

life Dec 26 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram/sabyasachiofficial
బ్రౌన్ చెక్ చీర

మెరిసే బోర్డర్‌తో ఉన్న చెక్ చీర మీ మొత్తం లుక్‌ను ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది. ఇలాంటి చీరతో ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ ధరించండి. 

Image credits: instagram/sabyasachiofficial
పెద్ద బ్లాక్ చెక్ చీర

స్కూల్ కోసం ఇలాంటి పెద్ద చెక్ చీరను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి చీరతో చెక్డ్ బ్లౌజ్ వేసుకుని కొత్త ఏడాదికి సిద్ధమవ్వొచ్చు.

Image credits: instagram/rn_sarees
పింక్ స్మాల్ చెక్ చీర

ఆఫీస్ కోసం చిన్న చెక్స్ ఉన్న చీరను ప్లెయిన్ బ్లౌజ్‌తో వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది చూడటానికి చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram
మల్టీకలర్ చెక్ చీర

ఈ మల్టీకలర్ చెక్ చీర చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. దీనికి  కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజ్ టీచర్ ఇమేజ్‌ను మరింత అందంగా చూపిస్తుంది. 

Image credits: pinterest
నలుపు-తెలుపు చీర

నలుపు తెలుపు చెక్ చీర బోర్డర్‌లో పసుపు రంగుతో ఉందిది. ఈ చీర కట్టారంటే ఎవరి చూపులైనా మీ మీదకే మారుతాయి.

Image credits: pinterest
పట్టు చెక్ చీర

పట్టు చీరల్లో చెక్ డిజైన్ చీరలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ బ్లూ చీరపై నలుపు బ్లవుజు వేసుకుంటే ఎవరైనా ఎట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Getty
కాటన్ చెక్ చీర

కాటన్ చీరల్లో ఈ డిజైన్ ఎంతో ఫేమస్. నలుపు, నీలం కలిసిన ఈ చీర అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty

