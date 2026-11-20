బ్లౌజ్ అంతా సున్నితమైన గోల్డ్ ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీతో, వెనుక భాగంలో పెద్ద కీ-హోల్ కటౌట్ చాలా రిచ్గా ఉంది. మధ్యలో వేలాడే హెవీ గ్రీన్ అండ్ గోల్డ్ టాసెల్స్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో పెద్ద ‘బో’డిజైన్, దాని కిందకు వేలాడే ఫ్లోరల్ లేయర్డ్ టాసెల్స్ చాలా ట్రెండీగా ఉన్నాయి. హార్ట్-షేప్ కటౌట్ , లేయర్డ్ పఫ్ స్లీవ్స్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
డీప్ యూ-నెక్తో పాటు కింది భాగంలో చిన్న బో డిజైన్, మధ్యలో మెరిసే బ్రోచ్ ఈ బ్లౌజ్కు హుందాతనాన్ని తెస్తున్నాయి. చేతులకు ఉన్న కటౌట్ డిజైన్ మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తుంది.
ట్రెడిషనల్ బాంధని ప్రింట్తో, గోల్డ్ పైపింగ్ , డీప్ వి-నెక్ బ్యాక్ డిజైన్ చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తోంది. ప్లెయిన్ చీరలపైకి ఈ స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ అద్భుతంగా నప్పుతుంది.
మెరూన్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్పై భారీ గోల్డ్ జర్దోసీ, పూల ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఈ బ్లౌజ్కు రాయల్ లుక్ ఇస్తోంది. రిసెప్షన్ కి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
స్టైలిష్ క్రాస్ స్ట్రాప్స్, మధ్యలో రౌండ్ బ్రోచ్ వరుసగా వేలాడే ఫ్రిల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. భుజాల వద్ద ఉన్న పఫ్ స్లీవ్స్ ఈ డిజైన్కు మరింత గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తున్నాయి.
సన్నటి పూల డిజైన్ ఉన్న ఈ టీల్ బ్లూ బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో వేవ్ ఆకారంలో ఉన్న కటౌట్ చాలా భిన్నంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంది. సింపుల్గా ఉంటూనే క్లాసీ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది చక్కటి డిజైన్.
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