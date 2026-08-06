లీఫ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు చేతులకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని సింగిల్ గా వేసుకున్నా అందంగా కనిపిస్తాయి.
పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు వేసుకోవడానికి మిర్రర్ వర్క్ గాజులు బెస్ట్ ఆప్షన్. వీటి మధ్యలో మట్టిగాజులు వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ప్లెయిన్, జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్ మిక్స్ చేసిన ఈ బ్యాంగిల్ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఆన్ లైన్ లో ఇవి చాలా తక్కువ ధరకు వస్తాయి.
వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ నెమలి డిజైన్ గాజులు ఓపెన్ లాక్ తో వస్తాయి. వీటి మధ్యలో మనకు నచ్చిన రంగు మట్టి గాజులను వేసుకోవచ్చు.
చేతులకు హెవీ లుక్ కావాలనుకుంటే ఈ రంగురంగుల రాళ్ల గాజులు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.
కుందన్స్, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ జుంకా స్టైల్ గాజులు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. పండగలు, పూజల టైంలో వేసుకోవడానికి ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి.
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