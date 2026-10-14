Gold Bangles: మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే గాజుల డిజైన్లు

బంగారు గాజులపై పచ్చలు, కెంపులు గాజులకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి. ఇవి చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, పండగలకు ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. .
ముత్యాల మధ్యలో లక్ష్మీదేవి రూపంతో.. ఈ గాజులు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి చీరల మీదకు మీకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
ఈ గాజులు చాలా ట్రెండీ గా ఉన్నాయి. గులాబీ రంగు గాజులపై వైట్ స్టోన్స్ తో డిజైన్ అమర్చారు. ఇవి చాలా ట్రెండీ లుక్ ఇస్తున్నాయి. పార్టీవేర్ డ్రెస్సులకు బాగుంటాయి.
మెరిసే క్యూబిక్ జిర్కోనియా రాళ్లతో కమలపు పూల డిజైన్ ఉన్న గాజులు ఇవి. మధ్యలో ముత్యాలతో ఈ గాజులు చాలా మోడర్న్గా కనిపిస్తాయి.
మూడు వరుసల చతురస్రాకారపు తెల్లటి పూసలు, మధ్యలో అందమైన ఫ్లవర్ మోటివ్తో ఈ గాజులు చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. సింపుల్గా , ఎలిగెంట్గా కనిపించాలనుకునేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఆకర్షణీయమైన పచ్చల రంగు ఓవల్ ఆకారపు రాళ్లతో, చుట్టూ చిన్న తెల్లటి రాళ్ల బోర్డర్తో ఈ గాజులు మెరుస్తున్నాయి. పచ్చల దుస్తులు లేదా కాంట్రాస్ట్ శారీస్పైకి ఇవి హైలైట్గా నిలుస్తాయి.
లక్ష్మీ కాసులతో జిగ్-జాగ్ పాటర్న్లో రూపుదిద్దుకున్న ఈ హెవీ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ రాజసమైన లుక్ను అందిస్తాయి. రిచ్ అండ్ ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్లకు ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
లక్ష్మీదేవి రూపంతో పెద్ద సైజు ఎరుపు రంగు రాళ్లతో కూడిన ఈ యాంటిక్ గాజులు ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయాన్ని చాటుతాయి. పండుగలు, సాంప్రదాయ వేడుకలకు ఈ డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్లోనే ఉంటుంది.
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