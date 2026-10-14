Anklet Designs: ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసు దోచే పట్టీల డిజైన్లు

ఈ పట్టీలు ముత్యాలతో అలంకరించి ఉంటాయి. ఇవి మోడ్రన్ దుస్తులకు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి. పాదాలు అందంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
ఫ్లాట్ డిజైన్తో కూడిన స్టైలిష్ గోల్డ్ పట్టీల డిజైన్లు ఇవి. ఎటువంటి అదనపు అలంకరణలు లేకుండా ప్లెయిన్గా ఉన్నా, ఇది చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది.
సన్నని గోల్డ్ చైన్కు తెలుపు రంగు గుండ్రటి , హృదయ ఆకారపు పెండెంట్లు అమర్చారు. ఇవి చాలా సింపుల్గా, ట్రెండీగా కనిపిస్తాయి. మీరు చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.
నెమలి డిజైన్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలకు అందంగా కనిపిస్తాయి. కాలేజీ, ఆఫీస్ కి కూడా బాగుంటాయి.
లింక్డ్ చైన్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలకు మువ్వలు ఎటాచ్ చేసి ఉంటాయి. పాదాలు అందంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
ఈ పట్టీలు చాలా ట్రెండీగా కనపడతాయి. ఇలాంటి పట్టీలను ఈ కాలం అమ్మాయిలు విపరీతంగా ఇష్టపడతారు.
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