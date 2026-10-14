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Anklet Designs: ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసు దోచే పట్టీల డిజైన్లు

life Oct 14 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:born to chamak
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ముత్యాల పట్టీలు..

ఈ పట్టీలు ముత్యాలతో అలంకరించి ఉంటాయి. ఇవి మోడ్రన్ దుస్తులకు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి. పాదాలు అందంగా కనిపించేలా చేస్తాయి. 

Image credits: born to chamak
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స్టైలిష్ పట్టీలు..

ఫ్లాట్ డిజైన్‌తో కూడిన స్టైలిష్ గోల్డ్  పట్టీల డిజైన్లు ఇవి. ఎటువంటి అదనపు అలంకరణలు లేకుండా ప్లెయిన్‌గా ఉన్నా, ఇది చాలా ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: born to chamak
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ట్రెండీ పట్టీలు..

సన్నని గోల్డ్ చైన్‌కు తెలుపు రంగు గుండ్రటి , హృదయ ఆకారపు పెండెంట్లు అమర్చారు. ఇవి చాలా సింపుల్‌గా, ట్రెండీగా కనిపిస్తాయి. మీరు చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: born to chamak
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నెమలి డిజైన్ పట్టీలు..

నెమలి డిజైన్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలు  మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలకు అందంగా కనిపిస్తాయి.  కాలేజీ, ఆఫీస్ కి కూడా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram
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మువ్వల పట్టీలు..

లింక్డ్ చైన్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలకు మువ్వలు ఎటాచ్ చేసి ఉంటాయి. పాదాలు అందంగా కనిపించేలా చేస్తాయి. 

Image credits: Abhika jewels
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గజ్జల పట్టీలు..

ఈ పట్టీలు చాలా ట్రెండీగా కనపడతాయి.  ఇలాంటి పట్టీలను ఈ కాలం అమ్మాయిలు విపరీతంగా ఇష్టపడతారు. 

Image credits: pinterest

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