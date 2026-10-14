రెడ్ శారీస్ మహిళల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. హెవీ వర్క్ బ్లౌజు, హెవీ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ శారీ మీ లుక్ ని కంప్లీట్ గా మార్చేస్తుంది.
పార్టీలు, ప్రత్యేక వేడుకల్లో మెరిసిపోవాలంటే ఆరెంజ్ కలర్ శారీ మంచి ఎంపిక. హెవీ నెక్ సెట్, ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
సింపుల్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ రెడ్ కలర్ లైట్ వెయిట్ శారీ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు కట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది.
ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి సిల్క్, జరీ వర్క్ శారీస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. పండగలు, పెళ్లిళ్లలో ప్రత్యేకమైన లుక్ను ఇస్తాయి.
రిచ్ కలర్, అందమైన జరీ బోర్డర్తో ఉన్న ఈ పైథాని శారీ మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. అందరిలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.
సాఫ్ట్ కలర్, ఫ్లోరల్ డిజైన్, లైట్ వెయిట్ ఫ్యాబ్రిక్స్తో ఉన్న ఈ శారీస్ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. దీని ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
గోల్డెన్ బోర్డర్, బేబీ పింక్ కలర్ లో ఉన్న ఈ శారీ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్, హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
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