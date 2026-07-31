రోజూవారీ వాడకానికి ఈ సింపుల్, స్టైలిష్ డిజైన్స్ స్టడ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. ఇవి అన్ని వయసులవారికి సెట్ అవుతాయి. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.
సింపుల్ స్టడ్స్, చైన్ డ్రాప్ తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చక్కగా ఉంటాయి. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి స్టోన్ స్టడ్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి చెవులకు కొత్త మెరుపునిస్తాయి.
మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి నాట్ డిజైన్ స్టడ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా చక్కగా సెట్ అవుతాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లవర్ డిజైన్, చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. 4 నుంచి 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
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