Blouse Designs: అన్ని రకాల చీరలకు మ్యాచ్ అయ్యే బ్లాక్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు

బ్లాక్ కలర్ బ్లౌజ్ కి ఇలా వెనక వైపు డోరీ స్టైల్ డిజైన్ ట్రై చేయండి. పార్టీ వేర్ చీరలకు ఇలాంటి డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. మిమ్మల్ని మరింత అందంగా మారుస్తుంది.
సింపుల్ అండ్ డిజైనర్ బ్లాక్ బ్లౌజ్ ఏ చీరకైనా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. చాలా రకాల చీరలకు ఇలాంటి బ్లౌజు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.
ఇలాంటి సింపుల్ బ్లాక్ బ్లౌజ్ ఏ రంగు చీరకైనా పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది. మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
డీప్ వి-నెక్ ఉండి, బో డిజైన్ వచ్చే బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ బ్లాక్ చీరపై అద్భుతంగా ఉంటుంది.
డీప్ వి-నెక్ విత్ డోరీ స్టైల్ బ్లౌజ్ షిమ్మర్ లేదా సిల్క్ చీరలపై చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది.
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