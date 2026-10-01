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హెవీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే!

life Oct 01 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest.com
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జుంకా స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్

ముత్యాలు, కుందన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ హెవీ డిజైన్ జుంకాలు చెవికి నిండుగా ఉంటాయి. ప్రత్యేక సందర్భాలకు సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: pinterest
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ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

పువ్వులు వేలాడుతున్నట్లు ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మోడ్రన్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. హెవీ డిజైన్ శారీస్ అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
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స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

వైట్, గోల్డ్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. నైట్ ఫంక్షన్లకు, పార్టీలకు ఇలాంటి డిజైన్స్ సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: pinterest
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ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

చైన్లు వేలాడుతున్నట్లు ఉన్న ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ని రోజూవారీగా వాడుకోవచ్చు. ఫంక్షన్లకు కూడా బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
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గ్రీన్ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

ముత్యాలు, గ్రీన్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చుతాయి. మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
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కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్

కుందన్స్ పొదిగిన ఈ హెవీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ శారీస్, లెహంగాలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: instagram

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