Walnuts: శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగించే వాల్ నట్స్, ఎలా తినాలి?

వాల్ నట్స్ లో మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా.. ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాట్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ముఖ్యమైన ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
వాల్నట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ అనే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి, శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది.
వాల్నట్స్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఇ, పాలీఫెనాల్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి మన జ్ఞాపకశక్తిని, ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
వాల్నట్స్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిలో కేలరీలు ఉన్నప్పటికీ, కొద్దిగా తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలిగిస్తాయి. తద్వారా అతిగా తినడాన్ని తగ్గిస్తాయి.
వాల్నట్స్ క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇవి మన పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను సమతుల్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
వాల్నట్స్లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉండి, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి టైప్ 2 మధుమేహం రాకుండా నియంత్రించడంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి.
వాల్నట్స్ మన చర్మ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.
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