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Walnuts: శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగించే వాల్ నట్స్, ఎలా తినాలి?

life Sep 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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వాల్ నట్స్ లో పోషకాలు..

వాల్ నట్స్ లో మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి.  ముఖ్యంగా.. ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాట్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ముఖ్యమైన ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

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గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి

వాల్‌నట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ అనే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి, శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది.

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మెదడు పనితీరును పెంచుతాయి

వాల్‌నట్స్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఇ, పాలీఫెనాల్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి మన జ్ఞాపకశక్తిని, ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.

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ఆకలిని నియంత్రిస్తాయి

వాల్‌నట్స్‌లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిలో కేలరీలు ఉన్నప్పటికీ, కొద్దిగా తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలిగిస్తాయి. తద్వారా అతిగా తినడాన్ని తగ్గిస్తాయి.

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పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి

వాల్‌నట్స్ క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇవి మన పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను సమతుల్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

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రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ

వాల్‌నట్స్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉండి, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి టైప్ 2 మధుమేహం రాకుండా నియంత్రించడంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి.

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చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచుతాయి

వాల్‌నట్స్ మన చర్మ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.

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