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Diamond Replica: రూ.వెయ్యిలోపే అచ్చం డైమండ్ లా మెరిసే నక్లెస్ డిజైన్లు

life Oct 01 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:South india Jewels
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సింగిల్ డ్రాప్ నక్లెస్..

ఇది అచ్చంగా డైమండ్ నక్లెస్ లా కనిపిస్తుంది. కింద సింగిల్ డ్రాప్ పెండెంట్ మరింత క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. నైట్ పార్టీల్లో చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: South india Jewels
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లాంగ్ లీఫ్ హారం..

ఆకు ఆకారపు తెల్లని స్టోన్లతో కూడిన ఈ లాంగ్ హారం, దానికి సరిపోయే అందమైన ఇయర్ రింగ్స్‌తో అద్భుతమైన లుక్‌‌ను ఇస్తుంది. ట్రెడిషనల్, మోడ్రన్ దుస్తుల మీదకు కూడా బాగుంటుంది.

Image credits: South india Jewels
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డైమండ్ రెప్లికా డిజైన్..

గుండ్రటి పూల ఆకారపు పెండెంట్‌తో ఉన్న ఈ డైమండ్ స్టైల్ చోకర్ చాలా ట్రెండ్‌గా ఉంటుంది. ఇది సింపుల్, రిచ్ లుక్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: South india Jewels
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ఫ్లోరల్ హారం..

అందమైన పూల డిజైన్లతో రూపొందించిన ఈ లాంగ్ నెక్లెస్ సెట్ ప్రత్యేకమైన వేడుకలకు అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇది మెడలో ధరించినప్పుడు చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: South india Jewels
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ఫ్లోరల్ చోకర్ సెట్

చిన్న పూల మొగ్గల డిజైన్‌తో కూడిన ఈ చోకర్ సెట్ మెడకు హత్తుకుని ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. చీరల మీదకు ఇది గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: South india Jewels
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అచ్చం డైమండ్ లా కనిపించే నక్లెస్..

ఇలాంటి డిజైన్ నక్లెస్ లు మీకు రియల్ డైమండ్ ఫీల్ ఇస్తుంది.  మెడలో వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: South india Jewels

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