Diamond Replica: రూ.వెయ్యిలోపే అచ్చం డైమండ్ లా మెరిసే నక్లెస్ డిజైన్లు

ఇది అచ్చంగా డైమండ్ నక్లెస్ లా కనిపిస్తుంది. కింద సింగిల్ డ్రాప్ పెండెంట్ మరింత క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. నైట్ పార్టీల్లో చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఆకు ఆకారపు తెల్లని స్టోన్లతో కూడిన ఈ లాంగ్ హారం, దానికి సరిపోయే అందమైన ఇయర్ రింగ్స్తో అద్భుతమైన లుక్ను ఇస్తుంది. ట్రెడిషనల్, మోడ్రన్ దుస్తుల మీదకు కూడా బాగుంటుంది.
గుండ్రటి పూల ఆకారపు పెండెంట్తో ఉన్న ఈ డైమండ్ స్టైల్ చోకర్ చాలా ట్రెండ్గా ఉంటుంది. ఇది సింపుల్, రిచ్ లుక్ను అందిస్తుంది.
అందమైన పూల డిజైన్లతో రూపొందించిన ఈ లాంగ్ నెక్లెస్ సెట్ ప్రత్యేకమైన వేడుకలకు అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇది మెడలో ధరించినప్పుడు చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
చిన్న పూల మొగ్గల డిజైన్తో కూడిన ఈ చోకర్ సెట్ మెడకు హత్తుకుని ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. చీరల మీదకు ఇది గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇలాంటి డిజైన్ నక్లెస్ లు మీకు రియల్ డైమండ్ ఫీల్ ఇస్తుంది. మెడలో వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
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