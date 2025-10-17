ధనత్రయోదశికి ఇంటికి కచ్చితంగా తేవాల్సినవి ఇవే

ధనత్రయోదశి అక్టోబర్ 18, శనివారం వస్తుంది. ఈ రోజున కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను ఇంటికి తెస్తే మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
ధనత్రయోదశి రోజున కుబేరుడిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. ధనత్రయోదశి నాడు ఆయన విగ్రహాన్ని ఇంటికి తెచ్చి ఉత్తర దిశలో పెట్టండి. దీనివల్ల త్వరగా ధనలాభ యోగాలు కలుగుతాయి.
శంఖాన్ని లక్ష్మీదేవి సోదరుడిగా భావిస్తారు. ధనత్రయోదశి రోజున దక్షిణావర్తి శంఖాన్ని తెచ్చి, పూజించి, ఎర్రటి వస్త్రంలో చుట్టి లాకర్లో పెట్టండి. మీకు డబ్బు కొరత ఎప్పటికీ ఉండదు.
పాదరసాన్ని అద్భుతమైన లోహంగా చెబుతారు. దీంతో చేసిన లక్ష్మీదేవి విగ్రహం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీన్ని ఇంటికి తెచ్చి పూజగదిలో ప్రతిష్టించండి. మీ సంపద పెరుగుతూనే ఉంటుంది.
లక్ష్మీదేవి పాదముద్రలు చాలా శుభప్రదం. ధనత్రయోదశి రోజున వెండితో చేసిన పాదముద్రలను తెచ్చి మీ బీరువా, లాకర్ లేదా క్యాష్ బాక్స్లో పెట్టండి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీపై ఉంటుంది.
శ్రీయంత్రాన్ని లక్ష్మీదేవి ప్రత్యక్ష రూపంగా భావిస్తారు. ధనత్రయోదశి రోజున ఏదైనా లోహంతో చేసిన శ్రీయంత్రాన్ని తెచ్చి ఇంట్లోని పూజ గదిలో ప్రతిష్టించండి. ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి.
