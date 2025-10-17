Telugu

ధనత్రయోదశికి ఇంటికి కచ్చితంగా తేవాల్సినవి ఇవే

life Oct 17 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:adobe stock
ధన త్రయోదశి ఎప్పుడు..?

ధనత్రయోదశి అక్టోబర్ 18, శనివారం వస్తుంది. ఈ రోజున కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను ఇంటికి తెస్తే మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.

Image credits: adobe stock
కుబేరుని విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకురండి

ధనత్రయోదశి రోజున కుబేరుడిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. ధనత్రయోదశి నాడు ఆయన విగ్రహాన్ని ఇంటికి తెచ్చి ఉత్తర దిశలో పెట్టండి. దీనివల్ల త్వరగా ధనలాభ యోగాలు కలుగుతాయి.

Image credits: pinterest
దక్షిణావర్తి శంఖం

శంఖాన్ని లక్ష్మీదేవి సోదరుడిగా భావిస్తారు. ధనత్రయోదశి రోజున దక్షిణావర్తి శంఖాన్ని తెచ్చి, పూజించి, ఎర్రటి వస్త్రంలో చుట్టి లాకర్‌లో పెట్టండి. మీకు డబ్బు కొరత ఎప్పటికీ ఉండదు.

Image credits: pinterest
పాదరస లక్ష్మీ విగ్రహంతో ధనలాభం

పాదరసాన్ని అద్భుతమైన లోహంగా చెబుతారు. దీంతో చేసిన లక్ష్మీదేవి విగ్రహం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీన్ని ఇంటికి తెచ్చి పూజగదిలో ప్రతిష్టించండి. మీ సంపద పెరుగుతూనే ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
లక్ష్మీదేవి పాదముద్రలు ఐశ్వర్యాన్ని పెంచుతాయి

లక్ష్మీదేవి పాదముద్రలు చాలా శుభప్రదం. ధనత్రయోదశి రోజున వెండితో చేసిన పాదముద్రలను తెచ్చి మీ బీరువా, లాకర్ లేదా క్యాష్ బాక్స్‌లో పెట్టండి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీపై  ఉంటుంది.

Image credits: adobe stock
పూజగదిలో శ్రీయంత్రాన్ని ఉంచండి

శ్రీయంత్రాన్ని లక్ష్మీదేవి ప్రత్యక్ష రూపంగా భావిస్తారు. ధనత్రయోదశి రోజున ఏదైనా లోహంతో చేసిన శ్రీయంత్రాన్ని తెచ్చి ఇంట్లోని పూజ గదిలో ప్రతిష్టించండి. ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి.

Image credits: pinterest

