బడ్జెట్ లో బంగారు ఉంగరాలు, ఆకట్టుకునే డిజైన్లు

రెండు హార్ట్స్ తో ఉన్న ఈ బంగారు ఉంగరం కేవలం మూడు గ్రాముల్లోనే లభిస్తుంది. డిజైన్ కూడా ట్రెండీగా ఉంటుంది.
ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉంగరం చేతికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ గ్రాముల్లోనే హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
కమలం పువ్వు ఆకారంలో ఉన్న ఈ ఉంగరం కూడా చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.
తక్కువ గ్రాముల్లోనే మీకు హెవీ డిజైన్ ఉన్న ఉంగరం కావాలి అంటే… ఈ మోడల్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
బంగారు ఉంగరంలో తెల్ల రాళ్లు చూడటానికి చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. మీరు ఇలాంటి ఉంగరాన్ని 2 గ్రాముల్లో కూడా కొనొచ్చు.
ఇన్ఫినిటీ రింగ్ అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది. మీరు ఇలాంటి ఉంగరాన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ధరించి మెరిసిపోవచ్చు.
