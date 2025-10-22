త్వరగా నిద్రపట్టాలంటే ప్రతిరోజూ వీటిని తినండి

రాత్రిపూట కివీ పండు తినేందుకు ప్రయత్నిస్తే మంచిది. దీనిలో సెరోటోనిన్, ఫోలేట్, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి నిద్రను పట్టేలా చేస్తాయి.
మెలటోనిన్ చెర్రీ పండ్లలో అధికంగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట చెర్రీ జ్యూస్ తాగితే ఎంతో మంచిది.
బాదంపప్పులో మెగ్నీషియం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి బాగా నిద్రపట్టేందుకు సహాయపడతాయి.
సాయంత్రం పూట అరటిపండు తింటే మంచిది. దీనిలో మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి.
వాల్ నట్స్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, మెలటోనిన్, ట్రిప్టోఫాన్ ఉంటాయి. వీటిని తింటే చక్కగా నిద్ర వస్తుంది.
ఈ గింజలలో ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం, జింక్ ఉంటుంది. ఇవి మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి నిద్రకు సహాయపడతాయి.
రాత్రిపూట వేడి వేడి పాలు తాగితే నిద్ర ముందుకు రావడం ఖాయం.
