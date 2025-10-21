Telugu

చియా సీడ్స్ ఇలా తింటే త్వరగా బరువు తగ్గుతారు

Author: Haritha Chappa Image Credits:Freepik
వారంలోనే ప్రభావం

ప్రతిరోజూ చియా సీడ్స్ తినడం అలవాటు చేసుకుంటే వారంలోనే బరువు తగ్గడం మీరు గమనిస్తారు.

Image credits: Freepik
ఇలా తాగండి

ఒక గ్లాసు నీళ్లు తీసుకుని 2 చెంచాల చియా సీడ్స్ వేసి అరగంటపాటూ నానబెట్టాలి. అందులో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగేయాలి.

Image credits: Freepik
పెరుగులో చియా సీడ్స్

పెరుగులో రెండు స్పూన్లు చియా సీడ్స్ కలిపి తింటే ఎంతో ఆరోగ్యం. అందులో కొన్ని పండ్ల ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Freepik
ఓట్స్ తో కలిపి

చియా సీడ్స్, ఓట్స్ రెండూ కలిపి తింటే త్వరగా మీరు బరువు తగ్గుతారు. 

Image credits: Freepik
చియా సీడ్స్ పుడ్డింగ్

పాలు, తేనె, కొన్ని పండ్లు ముక్కలు, చియా సీడ్స్ కలిపి పుడ్డింగ్ తయారు చేసుకుని తింటే బరువు తగ్గుతారు.

Image credits: Pinterest
చియా సీడ్స్ కుకీలు

మఫిన్లు, కుకీలు లేదా రొట్టెలు చేసేటప్పుడు, వాటిలో చియా సీడ్స్ కలపవచ్చు.

Image credits: Freepik
సలాడ్

సలాడ్ లేదా కూరగాయల ముక్కలపైచియా సీడ్స్ చల్లకుని తింటే ఎంతో ఆరోగ్యం.

Image credits: Freepik
కొవ్వు త్వరగా తగ్గుతుంది

బరువు తగ్గాలనుకుంటే రోజూ చియా సీడ్స్ తినడం అలవాటు చేసుకోండి.

Image credits: Freepik

