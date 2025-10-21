ముఖానికి వెంటనే మెరుపునిచ్చే కలబంద ఫేస్ ప్యాక్స్

కలబంద, పసుపు కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే తక్షణ మెరుపు వస్తుంది.
కలబంద గుజ్జును ముందుగా బ్లెండ్ చేసి అందులో రోజ్ వాటర్ కలపండి. ఈ ప్యాక్ వాడితే చర్మం అందంగా కనిపిస్తుంది.
కలబందను మిక్సీలో వేసి బాగా బ్లెండ్ చేసి అందులో తేనె కలపాలి. దీన్ని వాడితే చర్మం మెరిసిపోవడం ఖాయం.
కలబంద గుజ్జులో నిమ్మరసం కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ లా వాడవచ్చు.
కలబంద గుజ్జు, దోసకాయ రసం కలిపి బాగా బ్లెండ్ చేయండి. దాన్ని వడగట్టి దూదితో ముఖానికి రాస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
కలబంద గుజ్జులో అరటిపండును మెత్తగా చేసి కలపండి. ముఖానికి రాస్తే అందంగా ఉంటుంది.
కలబంద గుజ్జులో గ్రీన్ టీ కలిపి ప్యాక్ లా చేసి ముఖానికి పూసుకుంటే మంచిది.
కలబంద గుజ్జులో మెత్తగా పొడి చేసిన ఓట్స్ కలిపి ప్యాక్ లా చేసి ముఖానికి రాస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
వెయ్యి రూపాయలకే వెండి ఉంగరాలు, గిఫ్ట్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్
ఈ చీర కట్టుకుంటే మీ అందం రెట్టింపు కావడం పక్కా
బంగారం కాదు.. ఇలాంటి వెండి నల్లపూసల దండ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?
మగువలు మెచ్చే బంగారు ముక్కుపుడకలు.. ధర కూడా తక్కువే