ముఖానికి వెంటనే మెరుపునిచ్చే కలబంద ఫేస్ ప్యాక్స్

life Oct 21 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:social media
పసుపు కలిపి

కలబంద, పసుపు కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే తక్షణ మెరుపు వస్తుంది.

Image credits: Getty
రోజ్ వాటర్ తో

కలబంద గుజ్జును ముందుగా బ్లెండ్ చేసి అందులో రోజ్ వాటర్ కలపండి. ఈ ప్యాక్ వాడితే చర్మం అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Getty
తేనె కలిపి

కలబందను మిక్సీలో వేసి బాగా బ్లెండ్ చేసి అందులో తేనె కలపాలి.  దీన్ని వాడితే చర్మం మెరిసిపోవడం ఖాయం.

Image credits: Getty
నిమ్మరసం కలిపి

కలబంద గుజ్జులో నిమ్మరసం కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ లా వాడవచ్చు.

Image credits: social media
దోసకాయ ప్యాక్

కలబంద గుజ్జు, దోసకాయ రసం కలిపి బాగా బ్లెండ్ చేయండి. దాన్ని వడగట్టి దూదితో ముఖానికి రాస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

Image credits: freepik
అరటిపండు ప్యాక్

కలబంద గుజ్జులో అరటిపండును మెత్తగా చేసి కలపండి. ముఖానికి రాస్తే అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: freepik
గ్రీన్ టీ ప్యాక్

కలబంద గుజ్జులో గ్రీన్ టీ కలిపి ప్యాక్ లా చేసి ముఖానికి పూసుకుంటే మంచిది. 

Image credits: freepik
ఓట్స్ ప్యాక్

కలబంద గుజ్జులో మెత్తగా పొడి చేసిన ఓట్స్ కలిపి ప్యాక్ లా చేసి ముఖానికి రాస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

Image credits: social media

