వెయ్యి రూపాయలకే వెండి ఉంగరాలు, గిఫ్ట్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్

life Oct 21 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
క్రిస్ క్రాస్ రింగ్

క్రిస్ క్రాస్ స్టైల్ రింగ్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.  ఈ వెండి రింగ్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే వచ్చేస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
ఆల్ఫాబెటికల్ రింగ్

కొంచెం స్పెషల్ గా ఉండాలంటే, ఇలా అక్షరంతో ఉన్న రింగ్ బహుమతిగా  ఇవ్వొచ్చు.  ఇవి కూడా మీకు బడ్జెట్ లో లభిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
హార్ట్ షేప్ రింగ్

హార్ట్ షేప్ స్టోన్‌తో ఉన్న ఈ ఉంగరం చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీని డిజైన్ ఉంగరం అందాన్ని మరింత పెంచుతోంది. ఇలాంటి ఉంగరాలు చేతులకు అందాన్ని పెంచుతాయి.

Image credits: Pinterest
బటర్‌ఫ్లై ప్యాటర్న్ రింగ్

బటర్‌ఫ్లై ప్యాటర్న్‌లో ఉన్న ఈ రింగ్ కూడా చూడటానికి  అద్భుతంగా ఉండటమే కాకుండా, వేలికి కూడా చాలా బాగా నప్పుతుంది.

Image credits: Pinterest
బో ప్యాటర్న్ రింగ్

బో ప్యాటర్న్‌లో ఉన్న ఈ అందమైన రింగ్ డిజైన్ కూడా చాలా స్టైలిష్‌గా, అద్భుతంగా ఉంది. ఇలాంటి అందమైన పీస్ వెయ్యి రూపాయలలోపే వచ్చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest
లోటస్ ఫ్లవర్ డిజైన్ రింగ్

లోటస్ డిజైన్‌లో ఉన్న ఈ ఉంగరం ఎలాంటి రాళ్లు, మీనాకారి పని లేకుండానే చాలా గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తోంది. 

Image credits: Pinterest
లీఫ్ స్టైల్ రింగ్

 తక్కువ డబ్బుతో మంచి ఉంగరం కావాలి అంటే ఈ మోడల్ ఎంచుకోవచ్చు. లీఫ్ ప్యాటర్న్‌తో ఉన్న ఈ రింగ్‌ అమ్మాయిల చేతికి చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest

