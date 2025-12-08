Telugu

ఒక గ్రాము బంగారంలో స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్లు

life Dec 08 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
Telugu

1 గ్రాము బంగారు చెవిపోగుల డిజైన్లు

చిన్నపిల్లలకు 1 గ్రాము బంగారంలో దొరికే స్టడ్స్ ఇవి. ఆఫీసులకు కూడా వీటిని పెట్టుకుంటే సింపుల్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: Gemini AI
Telugu

ఆకు డిజైన్ స్టడ్స్

చిన్న సైజులో ఇలాంటి చేతితో చెక్కిన ఆకు డిజైన్ స్టడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇవి మీకు సాంప్రదాయ, ఆధునిక రూపాన్ని అందిస్తాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

రేకుల రాయి డ్రాప్ మూన్ స్టడ్

1 గ్రాములో ఇలాంటి రేకుల రాయి డ్రాప్ మూన్ స్టడ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఎవరికైనా బహుమతి ఇచ్చేందుకు కూడా ఇవి అద్భుతంగా ఉంటాయి.

Image credits: Gemini AI
Telugu

హార్ట్ కట్ స్టడ్స్

చిన్న పిల్లలకు ప్రతిరోజూ స్కూలుకు వెళ్లేందుకు ఈ స్డడ్స్ క్లాసీగా, సింపుల్ గా ఉంటాయి. 1 గ్రాములో దీనికి మంచి ఫినిషింగ్ వస్తుంది.

Image credits: instagram
Telugu

ముత్యం బంగారు స్టడ్

ఈ గుండ్రని ముత్యం పూసల బంగారు స్టడ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇందులో బంగారు ఫ్రేమ్‌పై చిన్న ముత్యం ఉంటుంది. ఇది చాలా తేలికగా, అన్ని వయసుల వారికి నప్పుతాయి.

Image credits: Gemini AI
Telugu

మినీ ఫ్లవర్ స్టడ్స్

చిన్న ఐదు రేకులతో ఉండే మినీ ఫ్లవర్ స్టడ్స్ చిన్న పిల్లలకు, టీనేజర్లకు కూడా బాగా నప్పుతాయి.

Image credits: Gemini AI
Telugu

స్టోన్ స్టైల్ బటర్‌ఫ్లై స్టడ్

మెరిసే నక్షత్రంలా మెరిసే సీతాకోక చిలుక డిజైన్ స్టడ్స్ ఇవి. ఇవి అందంతో పాటు మంచి మెరుపును ఇస్తాయి. 

Image credits: facebook
Telugu

క్యూట్ పెటల్ క్యారెక్టర్ గోల్డ్ స్టడ్

చిట్టి పాపలకు క్యూట్ పెటల్ క్యారెక్టర్ గోల్డ్ స్టడ్స్ ఎంచుకోండి.  ఈ తేలికైన బంగారు డిజైన్ స్టడ్స్ ఎవరికైనా నప్పుతాయి.

Image credits: facebook

కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో వెండి పట్టీలు

ఒక స్పూను శెనగపిండితో మచ్చల్లేని ముఖం

తక్కువ ధరకే వజ్రాల చెవిపోగులు, చూసేయండి

ఈ నెలలో మనదేశంలో మంచు కురిసే ప్రాంతాలు ఇవే