కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో వెండి పట్టీలు

ఎవరికైనా బహుమతిగా ఇవ్వడానికి వెండి పట్టీలు ఉత్తమ ఎంపిక. ఈ రోజుల్లో మార్కెట్లో చాలా ఆధునిక, సాంప్రదాయ, ఫ్యూజన్ స్టైల్ పట్టీల డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సాంప్రదాయ స్పర్శను కలిగించే వెండి పట్టీల డిజైన్లు ఇవి. ఇవి రూ. 5000 బడ్జెట్లో ఇవి వస్తాయి. చిన్న చిన్న మువ్వల శబ్దం పెళ్లి వేడుకలకు చాలా బాగుంటుంది.
నేటి అమ్మాయిలకు ఫ్లోరల్ చైన్ పట్టీలు చాలా అందమైన ఎంపిక. తేలికపాటి పూల డిజైన్తో ఉండే 10 గ్రాముల పట్టీలు క్లాసీ లుక్ను అందిస్తాయి.
ఈ మినిమల్ చైన్ పట్టీలు మెట్టెల సెట్ డిజైన్ నేటి ఆధునిక వధువులకు సరైనది. సన్నగా, తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండటం వల్ల చూడటానికి చాలా స్లీక్గా కనిపిస్తుంది.
ఆక్సిడైజ్డ్ యాంటిక్ వెండి పట్టీల డిజైన్ ఈ రోజుల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా ట్రెండ్లో ఉంది. ఇవి ప్రత్యేకమైన, కళాత్మక శైలిని ఇస్తుంది.
మీకు గ్లామరస్ నగలు ఇష్టమైతే ఈ స్టోన్ వర్క్ మీనా పట్టీలు బాగా నప్పుతాయి. ఈ రంగురాళ్లు లేదా మీనా వర్క్ పండుగలకు అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
ఇది అత్యంత ఫ్యాషనబుల్, యువతలో ఇష్టమైన డిజైన్. రెండు మూడు వరుసల మల్టీ లేయర్ చైన్ పట్టీలు పాదాలకు స్టైలిష్, ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి.
ఒక స్పూను శెనగపిండితో మచ్చల్లేని ముఖం
తక్కువ ధరకే వజ్రాల చెవిపోగులు, చూసేయండి
ఈ నెలలో మనదేశంలో మంచు కురిసే ప్రాంతాలు ఇవే
రాత్రిపూట అస్సలు తినకూడని పండ్లు ఇవే!