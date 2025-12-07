Telugu

కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో వెండి పట్టీలు

life Dec 07 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
Telugu

అత్యంత ట్రెండీ వెండి పట్టీల డిజైన్లు

ఎవరికైనా బహుమతిగా ఇవ్వడానికి వెండి పట్టీలు ఉత్తమ ఎంపిక. ఈ రోజుల్లో మార్కెట్లో చాలా ఆధునిక, సాంప్రదాయ, ఫ్యూజన్ స్టైల్ పట్టీల డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

మువ్వలతో ఉన్న సాంప్రదాయ పట్టీలు

సాంప్రదాయ స్పర్శను కలిగించే వెండి పట్టీల డిజైన్లు ఇవి. ఇవి రూ. 5000 బడ్జెట్‌లో ఇవి వస్తాయి. చిన్న చిన్న మువ్వల శబ్దం పెళ్లి వేడుకలకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: social media
Telugu

ఫ్లోరల్ చైన్ పట్టీలు

నేటి అమ్మాయిలకు  ఫ్లోరల్ చైన్ పట్టీలు చాలా అందమైన ఎంపిక. తేలికపాటి పూల డిజైన్‌తో ఉండే 10 గ్రాముల పట్టీలు క్లాసీ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: Gemini
Telugu

మినిమల్ చైన్ పట్టీ మెట్టెల సెట్

ఈ మినిమల్ చైన్ పట్టీలు మెట్టెల సెట్ డిజైన్ నేటి ఆధునిక వధువులకు సరైనది. సన్నగా, తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండటం వల్ల చూడటానికి చాలా స్లీక్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram- khushbu_jewellers_official
Telugu

ఆక్సిడైజ్డ్ యాంటిక్ వెండి పట్టీలు

ఆక్సిడైజ్డ్ యాంటిక్ వెండి పట్టీల డిజైన్ ఈ రోజుల్లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బాగా ట్రెండ్‌లో ఉంది.  ఇవి ప్రత్యేకమైన, కళాత్మక శైలిని ఇస్తుంది.

Image credits: instagram- khushbu_jewellers_official
Telugu

స్టోన్ వర్క్ మీనా పట్టీలు

మీకు గ్లామరస్ నగలు ఇష్టమైతే ఈ స్టోన్ వర్క్ మీనా పట్టీలు బాగా నప్పుతాయి. ఈ రంగురాళ్లు లేదా మీనా వర్క్ పండుగలకు అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
Telugu

మల్టీ లేయర్ చైన్ పట్టీలు

ఇది అత్యంత ఫ్యాషనబుల్, యువతలో ఇష్టమైన డిజైన్. రెండు మూడు  వరుసల మల్టీ లేయర్ చైన్ పట్టీలు పాదాలకు స్టైలిష్, ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి. 

Image credits: instagram- jodhpuri_silver

ఒక స్పూను శెనగపిండితో మచ్చల్లేని ముఖం

తక్కువ ధరకే వజ్రాల చెవిపోగులు, చూసేయండి

ఈ నెలలో మనదేశంలో మంచు కురిసే ప్రాంతాలు ఇవే

రాత్రిపూట అస్సలు తినకూడని పండ్లు ఇవే!