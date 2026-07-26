Long Haaram: చీరల మీదకు ఒక్క లాంగ్ హారం ఇలాంటిది ఉంటే చాలు..!

పెద్ద లక్ష్మీదేవి లాకెట్ తో.. చుట్టూ డిజైన్స్ తో ఉన్న ఈ లాంగ్ హారం చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది. మ్యాచింగ్ జుంకాలు మరింత అందాన్ని తెస్తాయి. మెడ నిండుగా కనపడుతుంది.
సింగిల్ లేయర్ కాకుండా.. ఇలా డబుల్ లేయర్ ఉన్న హారం ట్రై చేయండి. ఇది.. వేసుకుంటే.. స్పెషల్ గా మళ్లీ ఎలాంటి నక్లెస్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
మార్కెట్ లోకి ఎన్ని రకాల డిజైన్ హారాలు వచ్చినా కూడా.. కాసుల పేరును కొట్టేది మరోటి లేదు. ఇది పాత మోడల్ కాకుండా.. కాస్త ట్రెండీగా ఉంటుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
మీకు తక్కువ వెయిట్ లో హారం కావాలి అంటే.. ఇలా గుండ్లతో ఉన్న చైన్ డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మంచి లుక్ ఇస్తుంది. చీర మీద నిండుగా కనపడుతుంది.
తక్కువ బంగారంతో హెవీ హారం కావాలంటే ఇలా ముత్యాల డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. కింద హెవీ లాకెట్ కి పైన లేయర్ తో ముత్యాల వరసలు నాలుగు ఉంటాయి. చాలా అందంగా ఉంటుంది.
ఈ హెవీ లక్ష్మీ దేవి హారం పెళ్లి కూతుళ్లకు చాలా బాగుంటుంది. టెంపుల్ జ్యూవెలరీ కాబట్టి.. రిచ్ నెస్ బాగా కనపడుతుంది. మ్యాచింగ్ జుంకాలు మరింత అందాన్ని తెస్తాయి.
ఈ హారం అచ్చం బంగారమే కాకుండా ఏడీ స్టోన్స్ తో నిండి ఉంటుంది. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. బంగారంలో కొనలేకపోతే ఆర్టీఫిషియల్ ఈజీగా దొరికేస్తాయి..
ప్రస్తుతం ఇలాంటి లాంగ్ హారాలు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. మరీ ఎక్కువ హెవీగా ఇష్టపడని వాళ్లు.. ఇలాంటి.. సింపుల్ డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పండగలకు, ఫంక్షన్లకు ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్.
కాసుల పేరు తర్వాత అంత డిమాండ్ ఉన్న హారం మామిడి పిందెల హారం. దీనికి కాస్త మోడ్రన్ టచ్ ఇచ్చి డిజైన్ చేశారు. ఇది ఒక్కటి మెడలో ఉంటే.. మరేదీ అవసరం లేదు.
అచ్చంగా బంగారం ఇష్టం లేనివాళ్లు… ఇలా పచ్చలు, రూబీ, కుందన్స్, స్టోన్స్ కాాంబినేషన్ లో ఉన్న హారాలు ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి క్లాసీ, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
గుట్ట పూసల హారం ఆ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అయ్యింది. ఇప్పటికీ.. ఈ హారం వేసుకోవడానికి చాలా మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. పట్టుచీరల మీదకు ఇలాంటి హారం చాలా బాగుంటుంది.
ఈ హారం మొత్తం బంగారం, ఏడీ స్టోన్స్ కలయికతో ఉంటుంది. నైట్ పార్టీలకు ఇలాంటి హారాలు చాలా బాగుంటాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. మెడలో వేేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి.
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