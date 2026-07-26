బంగారంతో చేసిన గాజులు ఇవి. మధ్యలో నల్లపూసలు అందంగా చేర్చారు. ఈ నల్లపూసల మంగళసూత్రం స్టైల్ బ్యాంగిల్స్ చేతికి ఎంతో కళగా ఉంటాయి.
పెద్దసైజులో ఉండే గుండ్రటి నల్ల రాళ్లు, బంగారంతో వచ్చిన ఈ మంగళసూత్రం స్టైల్ గాజులు చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది.
కొంచెం సన్నగా ఉండే గాజులు ఇవి. తక్కువ బంగారంతోనే అవుతాయి. అడ్జస్టబుల్ ఫీచర్తో ఉండే ఈ గాజులు చాలా డీసెంట్గా కనిపిస్తాయి.
గోల్డెన్ బేస్పై నల్లపూసలతో వచ్చిన ఈ గాజుల సెట్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. దీన్ని సింగిల్గా కూడా వేసుకోవచ్చు.
సంప్రదాయ డిజైన్తో ఉన్న గాజులు. ఇవి పూసలు, మెలితిప్పిన డిజైన్తో వచ్చాయి.
బంగారు గాజులపై వాటి అందాన్ని మరింత పెంచేలా ఈ నల్లపూసలు వచ్చాయి. ఇది చేతికి పెట్టుకునే మంగళసూత్రంలా యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది.
రెండు వరుసల్లో వచ్చే నల్లపూసలు తెల్ల జర్కన్ రాళ్లతో కలిసి గాజులను మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
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