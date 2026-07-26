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మంగళసూత్రాలకు జతగా మ్యాచింగ్ గాజుల డిజైన్లు

life Jul 26 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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నల్లపూసల గాజులు

బంగారంతో చేసిన గాజులు ఇవి. మధ్యలో నల్లపూసలు అందంగా చేర్చారు. ఈ నల్లపూసల మంగళసూత్రం స్టైల్ బ్యాంగిల్స్‌ చేతికి ఎంతో కళగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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గోల్డ్ బ్లాక్ స్టోన్ బ్యాంగిల్

పెద్దసైజులో ఉండే గుండ్రటి నల్ల రాళ్లు, బంగారంతో వచ్చిన ఈ మంగళసూత్రం స్టైల్ గాజులు  చాలా యూనిక్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: Pinterest
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సన్నని మంగళసూత్రం గాజులు

కొంచెం సన్నగా ఉండే గాజులు ఇవి. తక్కువ బంగారంతోనే అవుతాయి. అడ్జస్టబుల్ ఫీచర్‌తో ఉండే ఈ గాజులు చాలా డీసెంట్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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నాలుగు గాజుల సెట్

గోల్డెన్ బేస్‌పై నల్లపూసలతో వచ్చిన ఈ గాజుల సెట్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. దీన్ని సింగిల్‌గా కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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మంగళసూత్రం బ్యాంగిల్

సంప్రదాయ డిజైన్‌తో ఉన్న గాజులు. ఇవి పూసలు, మెలితిప్పిన డిజైన్‌తో వచ్చాయి.

Image credits: Pinterest
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బంగరానికి జతగా

బంగారు గాజులపై వాటి అందాన్ని మరింత పెంచేలా ఈ నల్లపూసలు వచ్చాయి. ఇది చేతికి పెట్టుకునే మంగళసూత్రంలా యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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జర్కన్ స్టోన్స్ డిజైన్ గాజులు

రెండు వరుసల్లో వచ్చే నల్లపూసలు  తెల్ల జర్కన్ రాళ్లతో కలిసి గాజులను మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest

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