ఒక గ్రాములో వచ్చే గోల్డ్ ఉంగరాలు డిజైన్లు ఇవిగో

life Mar 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
1 గ్రాము స్టార్ రింగ్

తక్కువ బడ్జెట్లో 14 క్యారెట్ల బంగారంతో ఈ స్టార్ రింగ్ చేయించుకోండి. దీన్ని కాలేజ్, ఆఫీస్ లేదా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవచ్చు.

సాలిటైర్ స్టార్ రింగ్

సన్నని స్టార్ డిజైన్‌లో ఒక రాయి పొదిగి ఉన్న ఉంది. ఇది చాలా యూనిక్, మోడ్రన్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. 

మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ రింగ్

0.5 నుంచి 1 గ్రాము బంగారంలో ఈ మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ రింగ్ చేయించుకోవచ్చు.  బరువైన ఉంగరాలు ఇష్టం లేనివారికి ఇది ఒక క్లాసిక్ ఛాయిస్.

అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ స్టార్ రింగ్

ఈ అడ్జస్టబుల్ స్టైల్ గోల్డ్ రింగ్ ఎంచుకోండి. దీని ముందు భాగంలో ఒక చిన్న జిర్కాన్ స్టార్ ఉంటుంది.

14 క్యారెట్ల గోల్డ్ రింగ్

అందంగా కనిపించే ఇలాంటి గోల్డ్ రింగ్ డిజైన్లు ధరిస్తే మీరు రాణిలా మెరిసిపోతారు. 

రిప్డ్ గోల్డ్ రింగ్ విత్ స్టార్

బంగారు ఉంగరాల డిజైన్లలో ఈ ప్యాటర్న్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. ఇందులో రింగ్ రిప్డ్ ప్యాటర్న్‌తో వస్తుంది. 

మోడ్రన్ గోల్డ్ రింగ్

రాళ్లు పొదిగిన ఉంగరాలు మీకు నచ్చకపోతే, స్టార్ ప్యాటర్న్‌తో వచ్చే ఈ డిజైన్ ఎంచుకోండి. 

Image credits: Pinterest

