Telugu

అరగ్రాము బంగారంతో చిన్నారికి అదిరిపోయే చెవిపోగులు

life Mar 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
రోప్ హూప్

రోప్ హూప్ డిజైన్ చిన్నారుల చెవులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్.

Image credits: instagram
డైమండ్ హూప్

కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తే డైమండ్ పొదిగిన హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనండి. ఇవి చెవులకు ప్రత్యేకమైన మెరుపును ఇస్తాయి. 

Image credits: claris_jewels
బీడ్స్ చార్మ్ హూప్

మీ చిన్నారి చెవులకు ఇలాంటి బీడ్స్ హూప్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇది కూడా సరైన డిజైన్.

Image credits: etsy
సన్నని కటింగ్ గోల్డ్ హూప్

ఈ గోల్డ్ హూప్ డిజైన్‌పై సన్నని కటింగ్ వర్క్ ఉంటుంది. సంప్రదాయ దుస్తులపై ఇవి ఎంతో అందంగా అమరిపోతాయి.

Image credits: pinterest
లీఫ్ కటింగ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

ప్రస్తుతం లీఫ్ కటింగ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. చెవిపోగుల చుట్టూ ఆకుల డిజైన్ ఉండటం వల్ల ఇవి ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
ప్లెయిన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

పాప చెవులకు కాస్త హెవీ లుక్ ఇవ్వాలనుకుంటే, ప్లెయిన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనండి. రూ.20 వేల లోపు బడ్జెట్‌లో ఇవి దొరుకుతాయి.

Image credits: uncommonjames

