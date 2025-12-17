Telugu

క్రిస్మస్ కోసం స్పెషల్ స్టైలిష్ రెడ్ డ్రెస్‌లు

Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
త్రీ కట్ ఫుల్ స్లీవ్స్ డ్రెస్

క్రిస్మస్ పార్టీలో మీకు క్లాసిక్ లుక్ కావాలంటే, ఫుల్ స్లీవ్స్ త్రీ కట్ డ్రెస్ ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ డ్రెస్‌తో పెద్ద సైజు బెల్ట్ జతచేయండి. 

Image credits: instagram
షిమ్మరీ బాడీకాన్ డ్రెస్

క్రిస్మస్ పార్టీకి బాడీకాన్ డ్రెస్ పర్ఫెక్ట్. తమన్నా లాంటి ఈ డ్రెస్‌ను ఆన్‌లైన్ ఆఫర్‌లో 2 వేల లోపు కొనొచ్చు. నైట్ పార్టీలో ఇది మీకు గ్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
స్లిట్ కట్ రెడ్ డ్రెస్

స్లిట్ కట్ రెడ్ డ్రెస్ కూడా పార్టీలో మీకు గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తుంది. మీ ఫిగర్ ఇలా ఉంటే, క్రిస్మస్ కోసం రెడ్ స్లిట్ కట్ డ్రెస్ ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram indulgexpress
ఆఫ్ షోల్డర్ మిడీ డ్రెస్

ఆఫ్ షోల్డర్ మిడీ శాటిన్ డ్రెస్ నైట్ పార్టీకి పర్ఫెక్ట్. ఈ డ్రెస్‌తో ముత్యాల నగలు లేదా ఇలాంటి చోకర్ వాడి పార్టీలో ప్రత్యేకంగా నిలవొచ్చు.

Image credits: Instagram
క్రిస్మస్ ట్రీ ప్రింట్ నీ-లెంత్ డ్రెస్

మీకు నీ-లెంత్ డ్రెస్ వేసుకోవడం ఇష్టమైతే, శ్రద్ధా కపూర్ లాంటి డ్రెస్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇది పూర్తి క్రిస్మస్ వైబ్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Instagram
నెట్ ఫుల్ స్లీవ్స్ షార్ట్ డ్రెస్

క్రిస్మస్ పార్టీ రాత్రి చలిని తట్టుకోవాలనుకుంటే, ఫుల్ స్లీవ్స్ షార్ట్ డ్రెస్ ప్రయత్నించండి. ఈ డ్రెస్‌తో మీరు లెగ్గింగ్స్ వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Instagram
రెడ్ కాటన్ డ్రెస్

క్రిస్మస్ డే పార్టీ కోసం మీరు రెడ్ కలర్ కాటన్ డ్రెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇదే ప్యాటర్న్‌లో మీకు 500 రూపాయల లోపు డ్రెస్సులు దొరుకుతాయి.

Image credits: instragram

