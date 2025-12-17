క్రిస్మస్ పార్టీలో మీకు క్లాసిక్ లుక్ కావాలంటే, ఫుల్ స్లీవ్స్ త్రీ కట్ డ్రెస్ ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ డ్రెస్తో పెద్ద సైజు బెల్ట్ జతచేయండి.
క్రిస్మస్ పార్టీకి బాడీకాన్ డ్రెస్ పర్ఫెక్ట్. తమన్నా లాంటి ఈ డ్రెస్ను ఆన్లైన్ ఆఫర్లో 2 వేల లోపు కొనొచ్చు. నైట్ పార్టీలో ఇది మీకు గ్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
స్లిట్ కట్ రెడ్ డ్రెస్ కూడా పార్టీలో మీకు గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తుంది. మీ ఫిగర్ ఇలా ఉంటే, క్రిస్మస్ కోసం రెడ్ స్లిట్ కట్ డ్రెస్ ఎంచుకోవచ్చు.
ఆఫ్ షోల్డర్ మిడీ శాటిన్ డ్రెస్ నైట్ పార్టీకి పర్ఫెక్ట్. ఈ డ్రెస్తో ముత్యాల నగలు లేదా ఇలాంటి చోకర్ వాడి పార్టీలో ప్రత్యేకంగా నిలవొచ్చు.
మీకు నీ-లెంత్ డ్రెస్ వేసుకోవడం ఇష్టమైతే, శ్రద్ధా కపూర్ లాంటి డ్రెస్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇది పూర్తి క్రిస్మస్ వైబ్ ఇస్తుంది.
క్రిస్మస్ పార్టీ రాత్రి చలిని తట్టుకోవాలనుకుంటే, ఫుల్ స్లీవ్స్ షార్ట్ డ్రెస్ ప్రయత్నించండి. ఈ డ్రెస్తో మీరు లెగ్గింగ్స్ వేసుకోవచ్చు.
క్రిస్మస్ డే పార్టీ కోసం మీరు రెడ్ కలర్ కాటన్ డ్రెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇదే ప్యాటర్న్లో మీకు 500 రూపాయల లోపు డ్రెస్సులు దొరుకుతాయి.
