రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు తాగితే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 16 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
ఆవు పాలు

పాలలో కాల్షియం, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆవు పాలు వాత సమస్యలను తగ్గించి, శక్తిని, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.

Image credits: AI
పాలు

రాత్రి నిద్రపోవడానికి సుమారు 30 నిమిషాల ముందు పాలు తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. 

Image credits: Getty
పోషకాలు

ఈ సమయంలో శరీరం ప్రశాంతంగా ఉండటం మొదలవుతుంది. పాలలోని పోషకాలు మరింత బాగా మనకు అందుతాయి..

Image credits: Getty
ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

పాలలో ట్రిప్టోఫాన్ ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Getty
పాలల్లో ఏం కలుపుకోవాలి?

ఎప్పుడూ గోరువెచ్చని పాలు తాగడానికి ప్రయత్నించండి. వీలైతే పాలలో కొద్దిగా పసుపు, యాలకులు లేదా అల్లం కలపడం ఆరోగ్యానికి మంచిది. 

Image credits: Getty
అజీర్తి

అజీర్తి లేదా తరచుగా జలుబు, దగ్గు ఉన్నవారు చల్లని పాలు తాగకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Image credits: Getty

