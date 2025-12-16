Telugu

టీనేజ్ పిల్లలను పేరెంట్స్ అడగాల్సిన ప్రశ్నలు ఇవి

life Dec 16 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI
పేరెంటింగ్ కోచ్ ఏమన్నారంటే...

టీనేజ్ కి వచ్చిన పిల్లలను ప్రతి పేరెంట్స్ కచ్చితంగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలని పేరెంటింగ్ కోచ్ సందీప్ చెప్పారు.  

Image credits: Gemini AI
వారికి ఏది ముఖ్యమో అర్థం చేసుకోవచ్చు

ప్రశ్న- ఈ రోజు నీకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటి?

దీనివల్ల ప్రస్తుతం వారికి ఏది  ముఖ్యమో తెలుస్తుంది.

Image credits: unsplash
ప్రపంచంపై పిల్లల అభిప్రాయం ఏంటి

ప్రశ్న- నువ్వు ప్రపంచంలో ఒక విషయాన్ని మార్చగలిగితే, దేన్ని మారుస్తావు?

దీనివల్ల పిల్లల కలలు, ఆలోచనలు, మంచి చెడుల మీద వాళ్ల అవగాహన తెలుస్తుంది.

Image credits: unsplash
పిల్లలు పెద్దలను ఎలా చూస్తారు?

ప్రశ్న- నేను నిన్ను సరిగా అర్థం చేసుకున్నానా?

దీనివల్ల పిల్లలు తమ మనసులోని మాటను బయటకు చెప్పగలుగుతారు. తమ మాట పేరెంట్స్ వింటున్నారని ఫీల్ అవుతారు.

Image credits: unsplash
పిల్లల మనసు అర్థం చేసుకోవచ్చు...

ప్రశ్న- నీకు బాధ లేదా కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు?

దీనివల్ల పిల్లల భావోద్వేగాలు, వాటిని వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
కుటుంబం గురించి ఎలా ఫీల్ అవుతారు

ప్రశ్న- కుటుంబంతో కలిసి నువ్వు చేయాలనుకుంటున్న కొత్త విషయం ఏంటి? 

కుటుంబంతో బంధం బలపడటానికి, జ్ఞాపకాలు పెంచుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. 

Image credits: chatgpt
పిల్లల నిజాయితీని చూడగలుగుతారు

ప్రశ్న- నీకోసం ఇప్పటివరకు ఎవరైనా చేసిన మంచి పని ఏంటి?

దీనివల్ల పిల్లల్లో కృతజ్ఞత, దయ వంటి భావనలు పెరుగుతాయి.

Image credits: freepik

