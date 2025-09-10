పాము కాటును అంత సులువుగా గుర్తించలేం. దీనివల్ల పెద్ద పెద్దగాయాలు కావు. శరీరంలో అప్పుడే మార్పూ రాదు.
అయితే పాము కాటు వేసిన దగ్గర పంటి గుర్తులు కనిపిస్తాయి. దీనిని గమనించి వెంటనే హస్పటల్ కు తీసుకెళ్లాలి.
అయితే పాము కాటు వేసిన చోట వాపు వస్తుంది. నొప్పి పెడుతుంది. అలాగే రక్తస్రావం కూడా అవుతుంది.
పాము కాటు వల్ల నీరసం, అలసట, వాంతులు వంటి ప్రారంభ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
విషపు పాము కాటు వేయడం వల్ల కళ్లు తిరుగుతాయి. చూపు మందగిస్తుంది. అలాగే శరీరం తిమ్మిరిగా అనిపించడం మొదలవుతుంది.
అలాగే కండరాలు బిగుసుకుపోవడం, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటి లక్షణాలు కూడా పాము కరిచినప్పుడు కనిపిస్తాయి.
పాము కాటు వేసినప్పుడు మీకు మీరే చికిత్స చేసుకోకుండా వెంటనే హాాస్పటల్ కు వెళ్లాలి.
పాము కాటు వేసిన వెంటనే కాటన్ క్లాత్ తో కాటు వేసిన ప్రాంతం దగ్గర గట్టిగా కట్టాలి.
తర్వాత వెంటనే పాము కాటుకు విష నివారణి ఇచ్చే హాస్పటల్ కు వెళ్లాలి.
