మొక్కలకి నీళ్లు పోసేటప్పుడు ఈ మిస్టేక్స్ మాత్రం చేయకండి

gardening Sep 10 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
ఎక్కువ పోయకూడదు

ల్ఎలప్పుడైనా సరే మొక్కలకు అవసరానికి మించి నీళ్లను ఎక్కువగా పోయకూడదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల వేర్లకు ఆక్సిజన్ అందక, మొక్క కుళ్లిపోయి చనిపోతుంది. 

Image credits: Getty
తక్కువ పోయకూడదు

మొక్కలకి నీళ్లను మరీ తక్కువగానూ పోయకూడదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల వేర్లు ఎండిపోయి మొక్క చనిపోతుంది. 

Image credits: Getty
రాత్రిపూట నీళ్లు పోయకూడదు

చాలా మంది మొక్కలకు రాత్రిపూటే నీళ్లను పోస్తుంటారు. కానీ రాత్రిపూట మొక్కలకు నీళ్లను పట్టడం వల్ల తేమ పెరిగి వాటికి ఫంగస్ వస్తుంది. 

Image credits: Getty
మధ్యాహ్నం నీళ్లు

మొక్కలకు మధ్యాహ్నం పూట కూడా నీళ్లను పట్టకూడదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల వేర్లకు నీళ్లు సరిగ్గా అందవు. మొక్కలకు ఉదయం పూటే నీళ్లను పోయడం మంచిది.

Image credits: Getty
రోజూ నీళ్లు పోయాలి

మొక్కలకు ఎప్పుడో ఒకసారి నీళ్లను పోయడం వల్ల మొక్కల ఎదుగుదల సరిగ్గా ఉండదు. మొక్కలు హెల్తీగా ఉండాలంటే క్రమం తప్పకుండా నీళ్లు పోయాలి. 

Image credits: Getty
కుండీల్లో మొక్కలు

కుండీల్లోని మొక్కలకు నీళ్లను పోసిన తర్వాత అవి బయటకు వెళ్లిపోయేలా చేయాలి. నీళ్లు నిల్వ ఉంటే వేర్లు కుళ్లిపోయి మొక్క చనిపోతుంది. 

Image credits: Getty
జాగ్రత్తగా నీళ్లు పోయాలి

మొక్కలకు నీళ్లు పోసేటప్పుడు పూలు, ఆకుల మీద పోయకుండా చూసుకోవాలి. 

Image credits: Getty

