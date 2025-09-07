Telugu

షుగర్ పేషెంట్లకు బెస్ట్ జ్యూస్ లు ఇవి

food-life Sep 07 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
ఉసిరి జ్యూస్

డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఉసిరి జ్యూస్ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దీనిలో ఉండే విటమిన్ సి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది. కాబట్టి టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
బీట్రూట్ జ్యూస్

షుగర్ పేషెంట్లకు బీట్ రూట్ జ్యూస్ చాలా మంచిది. దీనిలో ఉండే ఎన్నో పోషకాలు షుగర్ పేషెంట్లకు మంచి మేలు చేస్తాయి. 

Image credits: Getty
కాకరకాయ జ్యూస్

 టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి కాకరకాయ జ్యూస్ చాలా మంచిది . ఇది బ్లడ్ షుగర్ ను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
టమాటా జ్యూస్

టమాటా జ్యూస్ ను తాగితే కూడా డయాబెటీస్ పేషెంట్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
కలబంద జ్యూస్

కలబంద జ్యూస్ లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది డయాబెటీస్ పేషెంట్లకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. 

Image credits: social media

