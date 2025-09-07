డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఉసిరి జ్యూస్ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దీనిలో ఉండే విటమిన్ సి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది. కాబట్టి టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా మంచిది.
షుగర్ పేషెంట్లకు బీట్ రూట్ జ్యూస్ చాలా మంచిది. దీనిలో ఉండే ఎన్నో పోషకాలు షుగర్ పేషెంట్లకు మంచి మేలు చేస్తాయి.
టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి కాకరకాయ జ్యూస్ చాలా మంచిది . ఇది బ్లడ్ షుగర్ ను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
టమాటా జ్యూస్ ను తాగితే కూడా డయాబెటీస్ పేషెంట్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.
కలబంద జ్యూస్ లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది డయాబెటీస్ పేషెంట్లకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
కరివేపాకును ఫ్రిజ్లో ఇలా పెడితే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది
చపాతీ, పూరీ, దోశ లకు ఈ రెడ్ చట్నీ బాగుంటుంది
బనానాకు బదులు ఈ పండ్లను తిన్నా హెల్తీగా ఉంటారు
కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే ఇలా చేయండి తగ్గుతుంది