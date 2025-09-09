పాలకూరను కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నవారు తినకూడదు. ఎందుకంటే దీనిలో ఉండే ఆక్సలేట్లు కిడ్నీ స్టోన్స్ ను మరింత పెంచుతాయి.
ఒక్క పాలకూరనే కాదు బీట్ రూట్ లో కూడా ఆక్సలేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి బీట్ రూట్ ను తిన్నా కిడ్నీ స్టోన్స్ పెరుగుతాయి.
డ్రై ఫ్రూట్స్ మంచి హెల్తీ ఫుడ్. కానీ వీటిని కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నవారు తినకూడదు. ఎందుకంటే వీటిలో కిడ్నీ స్టోన్స్ ను పెంచే ఆక్సలేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
డార్క్ చాక్లేట్, కోకో చాలా మంచిది. కానీ వీటిలో మూత్రపిండాల్లో రాళ్లను పెంచే ఆక్సలేట్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. కాబట్టి కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నవారు చాక్లెట్ ను తినకూడదు.
కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నవారు రెడ్ మీట్ ను తినకూడదు. ఎందుకంటే దీనిలో ఉండే ప్యూరిన్లు యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ను పెంచుతాయి ఇది కిడ్నీ స్టోన్స్ కు దారితీస్తుంది.
కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నవారు ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను తినకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లను మరింత పెంచుతాయి.
షుగర్ డ్రింక్స్ లో ఉండే ఫాస్పోరిక్ యాసిడ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ కు దారితీస్తుంది. ఇప్పటికే రాళ్లు ఉంటే సమస్య మరింత పెరుగుతుంది.
