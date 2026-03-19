డైలీవేర్‌కి స్నేక్ డిజైన్ పట్టీలు.. డ్రెస్‌కి చిక్కుకోవు

life Mar 19 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram@silver_store_matapayals
స్నేక్ పట్టీల డిజైన్ ప్రత్యేకత

స్నేక్ పట్టీల డిజైన్ సాధారణ పట్టీలతో పోలిస్తే  భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా స్మూత్ గా సిల్వర్ చైన్‌లా ఉంటుంది. ఇవి చీరలకు, గౌన్లకు చిక్కుకోవు.

Image credits: Instagram@silver_store_matapayals
ఏ డ్రెస్ మీదైనా

స్నేక్ పట్టీలు చూసేందుకు ఎంతో సింపుల్ గా ఉంటాయి.  సంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు జీన్స్, స్కర్టులు లేదా ఇతర వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపై కూడా అలా ఉంచేసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@shimmerbasket_
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ స్నేక్ డిజైన్ పట్టీలు

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ సిల్వర్ పట్టీలు  ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి. ఇవి చూడ్డానికి అచ్చం బంగారు పట్టీల్లాగే కనిపిస్తాయి. 

Image credits: Instagram@shimmerbasket_
మువ్వల ప్యాటర్న్‌తో స్నేక్ పట్టీలు

స్నేక్ డిజైన్ చైన్‌లో మధ్యమధ్యలో మువ్వలు ఉన్న పట్టీలను కూడా మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇవి సింపుల్‌గా ఉండటంతో పాటు చాలా కాలం మన్నుతాయి.

Image credits: Instagram@chandiartifacts
బ్రోచ్ స్టైల్ పట్టీలు

స్నేక్ ప్లెయిన్ పట్టీకి వెనుక వైపు బ్రోచ్ ఉన్న డిజైన్‌ను ఇది.  ఇందులో మధ్యలో రూబీ స్టోన్, కుందన్ స్టోన్స్ పొదిగి ఉన్నాయి.

Image credits: Instagram@radhe_krishna_jewellers_ras
సెంటర్ బ్రోచ్ డిజైన్ స్నేక్ పట్టీలు

స్నేక్ పట్టీలలో ఈ డిజైన్ కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీని మధ్యలో ఫ్లోరల్ డిజైన్ బ్రోచ్, అటూ ఇటూ స్నేక్ డిజైన్ చైన్ ఉంటుంది.

Image credits: Instagram@radhe_krishna_jewellers_ras
డబుల్ లేయర్ స్నేక్ డిజైన్ పట్టీలు

హెవీగా ఉండే పట్టీల కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి స్నేక్ చైన్ డిజైన్ పట్టాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@radhe_krishna_jewellers_ras
మల్టీ లేయర్ స్నేక్ డిజైన్ పట్టీలు

ఇవి మల్టీ లేయర్ స్నేక్ డిజైన్ పట్టీలు. పెట్టకుంటే కాళ్లకు హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇందులో నాలుగు నుంచి ఐదు సన్నని వెండి చైన్ లేయర్లు ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest

