ఆరోగ్యమైన పళ్లు, చిగుళ్ల కోసం 7 చిట్కాలు

పళ్లు, చిగుళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

health-life Mar 18 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
రోజుకు రెండుసార్లు బ్రష్ చేయండి

దంతాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడంలో ఇది మొదటి మెట్టు. రోజూ రెండు పూటలా బ్రష్ చేయడం వల్ల నోరు శుభ్రంగా ఉంటుంది.

 

పళ్లతో వస్తువులు తెరవొద్దు

కూల్ డ్రింక్ బాటిళ్లు లేదా ఇతర ప్యాకెట్లను పళ్లతో కొరికి తెరవకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల పళ్లు విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

చక్కెర పానీయాలకు దూరంగా ఉండండి

చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే పానీయాలు, సోడాలు పళ్ల ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి. కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది.

ఐస్ ముక్కలు నమలొద్దు

చాలామందికి ఐస్ ముక్కలను నోట్లో వేసుకుని నమిలే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది పళ్ల ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదు.

ఫ్లాసింగ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు

రోజుకు ఒక్కసారైనా పళ్లను ఫ్లాస్ చేయాలి. దీనివల్ల పళ్ల మధ్య, చిగుళ్లలో ఇరుక్కుపోయిన ఆహార పదార్థాలు తొలగిపోతాయి.

పొగతాగడం తగ్గించండి

పొగతాగడం వల్ల పళ్లు, చిగుళ్ల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. పొగాకు ఉత్పత్తుల వాడకం వల్ల పళ్లపై మరకలు కూడా ఏర్పడతాయి. అందుకే స్మోకింగ్ మానేయాలి.

మౌత్ వాష్ వాడండి

మధ్యమధ్యలో మౌత్ వాష్ ఉపయోగించి నోటిని పుక్కిలించడం చాలా మంచిది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

