Telugu

నల్లపూసల మంగళసూత్రాాలలో కొత్త డిజైన్లు చూశారా

life Mar 19 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
మూడు లేయర్లలో..

మూడు లేయర్లలో కనిపించే మంగళసూత్రం డిజైన్ ఇది. ఇది వేసుకుంటే మహిళల అందం మరింత పెరుగుతుంది.

Image credits: pinterest
మంగళసూత్రం డిజైన్లు

ఇవన్నీ ఆధునికత కలగలసిన డిజైన్లు. ఇవి వేసుకుంటే ఎంతో కళగా ఉంటారు.

Image credits: pinterest
ట్రెండీ మంగళసూత్రం

నల్లపూసల మంగళసూత్రాన్ని ట్రెండీగా వేసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
చిన్న మంగళసూత్రం

మెడకు దగ్గరగా ఉండే చిన్న మంగళసూత్రం ఇది.  తక్కువ బరువు, షార్ట్ డిజైన్‌తో ఉండే ఈ మంగళసూత్రం కొత్తగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
పెండెంట్ డిజైన్

సగం నల్లపూసలు సగం బంగారు చైన్ తో వచ్చే నల్ల పూసలు ఇవి. ఆఫీస్ కు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
మెడకు నిండుగా

మెడకు నిండుగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి మూడు వరసల్లో ఉండే మంగళసూత్రాన్ని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
చిన్న పెండెంట్ తో

చిన్న పెండెంట్ తో వచ్చే సన్నని నల్లపూజల మంగళసూత్రం ఇది. ఆఫీసులకు వెళ్లే మహిళలకు ఇది సరిగ్గా నప్పుతుంది.

Image credits: Getty

