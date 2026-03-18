ఏడాదంతా నిల్వ ఉండే మజ్జిగ మిరపకాయలు ఎలా చేయాలో తెలుసా?

food-life Mar 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
పచ్చి మిరపకాయలు కట్ చేసుకోవాలి..

మొదటగా పచ్చి మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడగాలి. వాటిని నిలువుగా లేదా మధ్యలోకి గాటు పెట్టాలి. అప్పుడే మజ్జిగ మిరపకాయల లోపలికి బాగా వెళ్తుంది. 

ఇవి కూడా కావాలి...

ఒక కప్పు జీలకర్ర, మెంతులు సమానంగా తీసుకోవాలి. వాటిని పొడి చేసుకోవాలి. వీటికి కొద్దిగా ఇంగువ కూడా అవసరం. 

మజ్జిగ మిశ్రమం

మీగడ లేని పుల్లటి మజ్జిగ తీసుకోవాలి. అందులో జీలకర్ర, మెంతుల పొడి, కొద్దిగా ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.

నానబెట్టి, ఎండబెట్టాలి

గాట్లు పెట్టిన మిరపకాయలను మజ్జిగలో వేసి 24 గంటలు నానబెట్టాలి. తర్వాత మిరపకాయలను తీసి కాటన్ క్లాత్‌పై వేసి ఎండలో ఆరబెట్టాలి.  మూడు రోజుల పాటు మజ్జిగలో నానపెట్టి, ఎండలో ఆరపెట్టాలి.

ఊర మిరపకాయలు రెడీ

మిరపకాయలు గలగలమంటూ శబ్దం వచ్చేలా బాగా ఎండిపోవాలి. అప్పుడు మజ్జిగ మిరపకాయలు సిద్ధమైనట్లే. వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో వేసి నిల్వ చేసుకోవాలి. ఇవి ఏడాది పాటు తాజాగా ఉంటాయి.

Lunch: మధ్యాహ్న భోజనంలో పొరపాటున కూడా తినకూడనివి ఇవే

Skipping Rice: రాత్రిపూట అన్నం తినడం మానేస్తే ఏమౌతుంది?

Onion: ఇలా చేస్తే..ఉల్లిపాయ కోసినా కళ్లల్లో నుంచి నీళ్లు రావు

Cinnamon Water: పరగడుపున దాల్చిన చెక్క నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?