ఏడాదంతా నిల్వ ఉండే మజ్జిగ మిరపకాయలు ఎలా చేయాలో తెలుసా?

మొదటగా పచ్చి మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడగాలి. వాటిని నిలువుగా లేదా మధ్యలోకి గాటు పెట్టాలి. అప్పుడే మజ్జిగ మిరపకాయల లోపలికి బాగా వెళ్తుంది.
ఒక కప్పు జీలకర్ర, మెంతులు సమానంగా తీసుకోవాలి. వాటిని పొడి చేసుకోవాలి. వీటికి కొద్దిగా ఇంగువ కూడా అవసరం.
మీగడ లేని పుల్లటి మజ్జిగ తీసుకోవాలి. అందులో జీలకర్ర, మెంతుల పొడి, కొద్దిగా ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
గాట్లు పెట్టిన మిరపకాయలను మజ్జిగలో వేసి 24 గంటలు నానబెట్టాలి. తర్వాత మిరపకాయలను తీసి కాటన్ క్లాత్పై వేసి ఎండలో ఆరబెట్టాలి. మూడు రోజుల పాటు మజ్జిగలో నానపెట్టి, ఎండలో ఆరపెట్టాలి.
మిరపకాయలు గలగలమంటూ శబ్దం వచ్చేలా బాగా ఎండిపోవాలి. అప్పుడు మజ్జిగ మిరపకాయలు సిద్ధమైనట్లే. వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో వేసి నిల్వ చేసుకోవాలి. ఇవి ఏడాది పాటు తాజాగా ఉంటాయి.
