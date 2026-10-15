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Nail Polish Hack: నెయిల్ పాలిష్ ఎండిపోయిందని పడేయకండి..ఇలా యూజ్ చేయండి

life Oct 15 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:social media
Telugu

ఇది కామన్ ప్రాబ్లమ్

మ్యాచింగ్ నెయిల్ పాలిష్ లని తరచూ కొంటుంటాం. మనకు ఇష్టమైన నెయిల్ పాలిష్‌ను చాలా రోజులు వాడకుండా పక్కన పెట్టేస్తుంటాం. దీంతో అది బాటిల్‌లోనే గట్టిపడి ఎండిపోతుంది.

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పడేయకండి

బాటిల్‌లో నెయిల్ పాలిష్ ఇంకా ఉన్నా.. గట్టిపడిందని చాలామంది పడేస్తుంటారు. కానీ దాన్ని మళ్లీ సాఫ్ట్‌గా మార్చుకోవచ్చు.

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ఆ మ్యాజిక్ డ్రాప్ ఇదే

గట్టిపడిన నెయిల్ పాలిష్ బాటిల్‌లో కేవలం 1 లేదా 2 చుక్కల 'నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్' వేయండి. ఎక్కువగా వేయకండి.

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2 నిమిషాలు షేక్ చేయండి

రిమూవర్ వేసిన తర్వాత మూత గట్టిగా పెట్టండి. ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి బాటిల్‌ను బాగా షేక్ చేయండి.

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మళ్లీ కొత్తదానిలా రెడీ

ఎండిపోయిన నెయిల్ పాలిష్ వెంటనే పల్చగా మారి స్మూత్‌గా అవుతుంది. కొత్త బాటిల్ కొనకుండా పాతదాన్నే మళ్లీ హ్యాపీగా వాడుకోండి

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