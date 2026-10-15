Nail Polish Hack: నెయిల్ పాలిష్ ఎండిపోయిందని పడేయకండి..ఇలా యూజ్ చేయండి

మ్యాచింగ్ నెయిల్ పాలిష్ లని తరచూ కొంటుంటాం. మనకు ఇష్టమైన నెయిల్ పాలిష్ను చాలా రోజులు వాడకుండా పక్కన పెట్టేస్తుంటాం. దీంతో అది బాటిల్లోనే గట్టిపడి ఎండిపోతుంది.
బాటిల్లో నెయిల్ పాలిష్ ఇంకా ఉన్నా.. గట్టిపడిందని చాలామంది పడేస్తుంటారు. కానీ దాన్ని మళ్లీ సాఫ్ట్గా మార్చుకోవచ్చు.
గట్టిపడిన నెయిల్ పాలిష్ బాటిల్లో కేవలం 1 లేదా 2 చుక్కల 'నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్' వేయండి. ఎక్కువగా వేయకండి.
రిమూవర్ వేసిన తర్వాత మూత గట్టిగా పెట్టండి. ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి బాటిల్ను బాగా షేక్ చేయండి.
ఎండిపోయిన నెయిల్ పాలిష్ వెంటనే పల్చగా మారి స్మూత్గా అవుతుంది. కొత్త బాటిల్ కొనకుండా పాతదాన్నే మళ్లీ హ్యాపీగా వాడుకోండి
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