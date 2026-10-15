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పండగకి పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇచ్చే లంగావోణిలు.. చూస్తే ఫిదా!

life Oct 15 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- halfsaree___collection_
Telugu

పింక్ లంగావోణి

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో ఉన్న పింక్ కలర్ లంగావోణి పండగలకు పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. హెవీ నెక్ సెట్ తో, లూజ్ హెయిర్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram- siricollections92
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యెల్లో మెరూన్ లంగావోణి

మెరూన్, యెల్లో కలర్ కాంబినేషన్ లంగావోణి ఎప్పటికీ ఎవర్‌గ్రీన్ ఫ్యాషన్. సింపుల్ నెక్ సెట్, చక్కని హెయిర్‌ స్టైల్‌తో పండగకు ట్రెడిషనల్ లుక్ ని పొందవచ్చు.

Image credits: instagram- pranatistyl
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హెవీ బోర్డర్ లంగావోణి

పండగ వేడుకల్లో రాయల్ లుక్ కావాలంటే పట్టు లంగావోణి మంచి ఎంపిక. గోల్డెన్ బోర్డర్ పింక్ వోణితో ఉన్న ఈ సెట్ మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram- halfsaree___collection_
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గ్రీన్ లంగావోణి

మెరూన్, గ్రీన్ లంగావోణి మీకు స్టైలిష్ లుక్ అందిస్తుంది. మ్యాచింగ్ నెక్ సెట్, ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: instagram- yumika_fashion1
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ట్రెడిషనల్ లంగావోణి

గోల్డ్, మెరూన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ లంగావోణి మీ ట్రెడిషనల్ లుక్ కి మరింత అందాన్ని జోడిస్తుంది. సింపుల్ మేకప్, మినిమల్ జ్యువెలరీతో లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram- halfsaree___collection_
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చెక్స్ డిజైన్ లంగావోణి

గ్రీన్, పింక్ కాంబినేషల్ లో ఉన్న ఈ చెక్స్ డిజైన్ లంగావోణి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. హెవీ నెక్ సెట్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram- advaita_designerstudio
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లేటెస్ట్ డిజైన్ లంగావోణి

గ్రీన్ బోర్డర్, గ్రీన్ వోణితో ఉన్న ఈ లంగావోణి సింపుల్ గా అందంగా కనిపిస్తుంది. సింపుల్ చోకర్, గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ తో మీ అందం రెట్టింపవుతుంది.

Image credits: instagram- halfsaree___collection_

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