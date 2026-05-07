Ants Removal: ఇంట్లో ఇదొక్కటి ఉంటే అసలు చీమలే రావు

ఇంట్లో ఒక్క చీమ కనిపిస్తే చాలు..దాని వెనుక మరిన్ని చీమలు దారి కట్టేస్తాయి. ముఖ్యంగా వంటగదిలో..ఏ వస్తువు పెట్టినా వాటి చుట్టూ చేరుతాయి. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చీమలు ఎప్పటికీ రావు
చీమలు ఎక్కువగా కనిపించే చోట కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి చల్లండి. ముఖ్యంగా తలుపుల మూలలు, కిటికీలు, అలమారాల్లో చల్లితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
చీమలు ఇంట్లోకి వచ్చే దారుల్లో నిమ్మరసం పిండండి. లేదా నిమ్మ తొక్కలను అక్కడ ఉంచినా చాలు. చీమలు ఆ వాసనకు రాకుండా పోతాయి.
చీమలు తిరిగే ప్రదేశాల్లో ఉప్పు చల్లడం మంచిది. అలాగే నీటిలో ఉప్పు కలిపి స్ప్రే చేసినా చీమల బెడద తగ్గుతుంది.
ఎండు మిరపకాయలను దంచి, చీమలు వచ్చే చోట చల్లండి. ఆ ఘాటుకు చీమలు వెంటనే పారిపోతాయి.
చీమలు వెళ్లే దారిలో చాక్పీస్తో ఒక గీత గీయండి. ఇది వాటి దారికి అడ్డుకట్ట వేస్తుంది. చాక్లోని కాల్షియం కార్బొనేట్ చీమలను తరిమికొట్టడంలో సహాయపడుతుంది.
నీళ్లు, వైట్ వెనిగర్ను సమాన పరిమాణంలో తీసుకోండి. ఈ మిశ్రమాన్ని చీమలు తిరిగే దారుల్లో స్ప్రే చేస్తే అవి రాకుండా ఉంటాయి.
Gold Nose Pin: అర గ్రాము బంగారంలో వచ్చే హెవీ డిజైన్ ముక్కుపుడకలు..
Kumbhakarna : కుంభకర్ణుడి నిద్ర వెనకున్న పౌరాణిక రహస్యం తెలుసా..?
Mangalsutra Designs: ట్రెండీ డిజైన్ మంగళసూత్రాలు.. లైట్ వెయిట్ లోనే!
Flax Seeds: రోజూ ఒక స్పూన్ అవిసె గింజలు తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే