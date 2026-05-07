కాస్త మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునే మహిళలకు ట్విస్టెడ్ నోస్ పిన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది ప్రొఫెషనల్ లుక్తో పాటు స్టైలిష్గా కూడా ఉంటుంది.
డైమండ్స్ పొదిగిన ఇలాంటి నోస్ పిన్ ని అర గ్రాములో తీసుకోవచ్చు. ఇది మీ ముఖ అందాన్ని రెట్టింపు చేయడం పక్కా.
పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ ముక్కుపుడక చాలా బాగుంటుంది. దీనికి స్టోన్తో చేసిన లత్కన్ జత చేశారు. ఈ నోస్ పిన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
రాయల్ లుక్ కావాలనుకుంటే, ఇలాంటి ముక్కుపుడకను కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. బీడ్స్, స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ నోస్ పిన్ ని అరగ్రాములో చేయించుకోవచ్చు.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ ముక్కుపుడక పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మెరూన్ కలర్ స్టోన్స్ ముక్కు పుడక అందాన్ని మరింత పెంచాయి.
