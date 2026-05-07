అర గ్రాము బంగారంలో వచ్చే హెవీ డిజైన్ ముక్కుపుడకలు..

life May 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
ట్విస్టెడ్ నోస్ పిన్

కాస్త మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునే మహిళలకు ట్విస్టెడ్ నోస్ పిన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది ప్రొఫెషనల్ లుక్‌తో పాటు స్టైలిష్‌గా కూడా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
డైమండ్‌తో లీఫ్ నోస్ పిన్

డైమండ్స్ పొదిగిన ఇలాంటి నోస్ పిన్‌ ని అర గ్రాములో తీసుకోవచ్చు. ఇది మీ ముఖ అందాన్ని రెట్టింపు చేయడం పక్కా.  

Image credits: instagram
లత్కన్‌తో ఉండే ముక్కుపుడక

పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ ముక్కుపుడక చాలా బాగుంటుంది. దీనికి స్టోన్‌తో చేసిన లత్కన్ జత చేశారు. ఈ నోస్ పిన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
గోల్డ్ బీడ్స్ స్టోన్ నోస్ పిన్

రాయల్ లుక్ కావాలనుకుంటే, ఇలాంటి ముక్కుపుడకను కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. బీడ్స్, స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ నోస్ పిన్ ని అరగ్రాములో చేయించుకోవచ్చు.  

Image credits: Instagram radhe_krishna_jewellers_ras
స్టోన్ వర్క్ స్టడ్ నోస్ పిన్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ ముక్కుపుడక పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. మెరూన్ కలర్ స్టోన్స్ ముక్కు పుడక అందాన్ని మరింత పెంచాయి. 

Image credits: Instagram radhe_krishna_jewellers_ras

