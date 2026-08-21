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చిలగడదుంప తినడం వల్ల కలిగే 6 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే!

life Aug 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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పేగుల ఆరోగ్యం

చిలగడదుంపలో కరిగే, కరగని ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచి, జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చూస్తుంది.

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రోగనిరోధక శక్తి

చిలగడదుంపలో అధికంగా ఉండే బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ ఎ-గా మారుతుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడేందుకు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది.

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మెరుగైన జీర్ణక్రియ

చిలగడదుంపలో డైటరీ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారించి, జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

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చక్కెర స్థాయిలు

చిలగడదుంప గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ. దీనివల్ల శక్తి నెమ్మదిగా విడుదల అవుతుంది. ఫలితంగా, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి.

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గుండె ఆరోగ్యం

చిలగడదుంపలో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

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కంటి చూపు

చిలగడదుంపలోని బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్లు సి, ఇ కంటి కణజాలాలను రక్షిస్తాయి. వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే కంటి సమస్యలను ఇది నివారిస్తుంది.

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