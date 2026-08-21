చిలగడదుంపలో కరిగే, కరగని ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచి, జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చూస్తుంది.
చిలగడదుంపలో అధికంగా ఉండే బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ ఎ-గా మారుతుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడేందుకు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది.
చిలగడదుంపలో డైటరీ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారించి, జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
చిలగడదుంప గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ. దీనివల్ల శక్తి నెమ్మదిగా విడుదల అవుతుంది. ఫలితంగా, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి.
చిలగడదుంపలో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
చిలగడదుంపలోని బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్లు సి, ఇ కంటి కణజాలాలను రక్షిస్తాయి. వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే కంటి సమస్యలను ఇది నివారిస్తుంది.
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