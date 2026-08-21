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Blouse: పింక్ శారీకి మ్యాచ్ అయ్యే అదిరిపోయే బ్లౌజు డిజైన్లు

life Aug 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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నలుపు రంగు బ్లౌజ్

నలుపు రంగు బ్లౌజ్ చాలా చీరలకు సెట్ అయిపోతుంది. పింక్ రంగు చీరతో బ్లాక్ స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌ను టీమ్-అప్ చేయండి. లుక్ అదిరిపోతుంది.

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పసుపు రంగు బ్లౌజ్

పింక్ రంగు చీరకు పసుపు రంగు బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. ఇది మీకు చాలా ఎలిగెంట్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

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ముదురు ఆకుపచ్చ బ్లౌజ్

ఏదైనా పెళ్లికి పింక్ రంగు చీర కట్టుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, దానిపైకి ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు బ్లౌజ్ వేసుకోండి. ఇలా ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ కూడా ట్రై చేయవచ్చు.

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చిలకపచ్చ రంగు బ్లౌజ్

పింక్ రంగు చీరతో చిలకపచ్చ (ప్యారెట్ గ్రీన్) రంగు బ్లౌజ్ కూడా భలే నప్పుతుంది. ఈ కాంబినేషన్‌లోనూ మీరు అందంగా ముస్తాబవ్వొచ్చు.

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గోల్డెన్ కలర్ బ్లౌజ్

మీ చీరలో గోల్డెన్ టచ్ ఉంటే ఇక చెప్పాల్సిన పనే లేదు. పింక్ రంగు చీరతో గోల్డెన్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.

Image credits: pinterest
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నీలం రంగు బ్లౌజ్

నీలం రంగుతో కూడా పింక్ చీర చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది. బ్లూ-పింక్ కాంట్రాస్ట్ చీర అయినా, లేదా ప్లెయిన్ పింక్ చీర అయినా సరే.. దానిపైకి నీలం రంగు బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
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ఆరెంజ్ కలర్ బ్లౌజ్

అలాగే, ఆరెంజ్ కలర్ బ్లౌజ్‌తో పింక్ రంగు చీరను జత చేయండి. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest

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