Blouse: పింక్ శారీకి మ్యాచ్ అయ్యే అదిరిపోయే బ్లౌజు డిజైన్లు

నలుపు రంగు బ్లౌజ్ చాలా చీరలకు సెట్ అయిపోతుంది. పింక్ రంగు చీరతో బ్లాక్ స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ను టీమ్-అప్ చేయండి. లుక్ అదిరిపోతుంది.
పింక్ రంగు చీరకు పసుపు రంగు బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. ఇది మీకు చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఏదైనా పెళ్లికి పింక్ రంగు చీర కట్టుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, దానిపైకి ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు బ్లౌజ్ వేసుకోండి. ఇలా ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ కూడా ట్రై చేయవచ్చు.
పింక్ రంగు చీరతో చిలకపచ్చ (ప్యారెట్ గ్రీన్) రంగు బ్లౌజ్ కూడా భలే నప్పుతుంది. ఈ కాంబినేషన్లోనూ మీరు అందంగా ముస్తాబవ్వొచ్చు.
మీ చీరలో గోల్డెన్ టచ్ ఉంటే ఇక చెప్పాల్సిన పనే లేదు. పింక్ రంగు చీరతో గోల్డెన్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.
నీలం రంగుతో కూడా పింక్ చీర చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది. బ్లూ-పింక్ కాంట్రాస్ట్ చీర అయినా, లేదా ప్లెయిన్ పింక్ చీర అయినా సరే.. దానిపైకి నీలం రంగు బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు.
అలాగే, ఆరెంజ్ కలర్ బ్లౌజ్తో పింక్ రంగు చీరను జత చేయండి. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
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