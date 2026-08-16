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స్ట్రాబెర్రీ తింటే కలిగే 6 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే!

life Aug 16 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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పోషకాలు పుష్కలం

స్ట్రాబెర్రీ పండ్లలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

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గుండె ఆరోగ్యం

స్ట్రాబెర్రీలలో ఆంథోసైనిన్లు, పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును, చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

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బ్లెడ్ షుగర్ నియంత్రణ

స్ట్రాబెర్రీలకు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ. ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ. అందువల్ల ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగకుండా నియంత్రిస్తాయి.

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రోగనిరోధక శక్తి

స్ట్రాబెర్రీలలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. అలాగే కణజాలాల పునరుత్పత్తికి సహాయపడుతుంది.

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మెదడు పనితీరుకు

స్ట్రాబెర్రీలలో ఉండే ఫ్లేవనాయిడ్లు వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే మతిమరుపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. జ్ఞాపకశక్తిని కాపాడతాయి.

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చర్మ సౌందర్యం

స్ట్రాబెర్రీలు కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. తద్వారా చర్మం బిగుతుగా ఉంటుంది. అలాగే UV కిరణాల వల్ల కలిగే నష్టం నుంచి చర్మాన్ని కాపాడుతుంది.

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జీర్ణక్రియకు మేలు

ఒక కప్పు స్ట్రాబెర్రీలలో 3 గ్రాముల డైటరీ ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది పేగులలోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది.

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