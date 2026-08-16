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అద్దాలతో మెరిసే థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ డిజైన్స్ చూసేయండి

life Aug 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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రెయిన్ బో గాజులు

మెరిసే రంగురంగుల దారాలు చుట్టిన గాజులు ఇవి. సితార వర్క్‌తో ఉండే ఈ గాజులు  ప్రత్యేకమైన దుస్తులకు సరిగ్గా సరిపోతాయి. 

Image credits: Pinterest
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గోటా పట్టీ డిజైన్

గోటా పట్టీ డిజైన్లతో ముత్యాలు, నక్షత్రాల వర్క్‌తో చేసిన గాజులు ఇవి. పెళ్లికూతురి చేతులకు రాయల్, ట్రెడిషనల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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కుందన్ గాజులు

పింక్ రంగు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌పై అందమైన కుందన్లు అతికించిన గాజులు చూడటానికి చాలా సింపుల్‌గా, అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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మిర్రర్ డిజైన్ గాజులు

ముదురు ఎరుపు రంగు వెల్వెట్ దారాలు చుట్టిన గాజులపై, మెరిసే అద్దాల ముక్కలు అతికించారు. ఇవి శుభాకార్యల సమయంలో ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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ఫ్లోరల్ డిజైన్

ముదురు రంగు దారంతో చేసిన గాజులపై ఫ్లోరల్ డిజైన్లో అతికించిన మిర్రర్ వర్క ఇది. ఈ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ చేతులకు గ్రాండ్ లుక్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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పాస్టెల్ మల్టీకలర్ డిజైన్

లేత ఆకుపచ్చ, పింక్, గోల్డెన్ రంగుల కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన గాజులు ఇవి. చిన్న అద్దాలు పొదిగిన ఈ గాజులు.. పార్టీలు, పండగలకు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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పీచ్, స్కై బ్లూ డిజైన్

పీచ్, నీలం రంగుల రాయల్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన గాజులు ఇవి.  గోల్డ్ బోర్డర్లు, మిర్రర్ వర్క్‌తో డిజైన్ చేసిన  గాజులు.

Image credits: Pinterest

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