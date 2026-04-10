Telugu

చేతుల అందాన్ని పెంచే రంగురంగుల సితార గాజులు

life Apr 10 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:GEMINI AI
షేడెడ్ సితార గాజులు

పెళ్లైన స్త్రీలు  మట్టి గాజులనే ఇష్టపడతారు. పెళ్లి తర్వాత మీ గాజుల పెట్టెలో ఈ షేడెడ్ సితార గాజులను తప్పక ఉండేలా చూసుకోండి.

Image credits: Amazon
గ్రీన్ సితార గాజులు

పెళ్లైన వారికి ఆకుపచ్చ రంగు ఎంతో శుభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. అందుకే మీ గాజుల పెట్టెలో గ్రీన్ కలర్ సితార గాజులను తప్పక ఉండేలా చూడండి.

Image credits: GEMINI AI
రంగురంగుల గాజులు

రంగురంగుల గాజులు వేసుకుంటే ఎవరి చేతులైనా  రెట్టింపు అందంతో మెరిసిపతుంది. ఇలాంటి మల్టీకలర్ సితార గాజులు శోభను ఇస్తాయి.

Image credits: GEMINI AI
బ్లూ సితార గాజులు

నీలి రంగు సితార గాజులు తెల్లని చేతులకు బాగా నచ్చుతాయి. వీటిని ప్లెయిన్‌గా వేసుకున్నా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: PINTEREST
4 గాజుల సెట్ కొనండి

చేతులకు నిండుగా గాజులు వేసుకోవాలనుకోకపోతే  సితార గాజులను ఇలా 4 గాజుల సెట్‌గా కూడా స్టైల్ చేయవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
గోల్డెన్ సితార గాజులు

గోల్డెన్ సితార గాజులు వెరీ స్పెషల్ ఎరుపు, నీలం లేదా ఆకుపచ్చ గాజుల మధ్యలో వీటిని కలిపి వేసుకుంటే ఆ అందమే వేరు.

Image credits: PINTEREST
చమ్కీల సితార గాజులు

మెరిసే చమ్కీలతో వచ్చే సితార గాజులు ఇవి. పట్టు చీరలపై కూడా ఇవి ఎంతో స్టైలిష్ గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Amazon

