ముత్యాల ఉంగరం.. పెట్టుకుంటే ఆ అందమే వేర

life Apr 10 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:goldesignjewelry Instagram
స్టేట్‌మెంట్ పర్ల్ రింగ్ విత్ ఏడీ స్టోన్

ఈ స్టేట్‌మెంట్ ముత్యాల ఉంగరాలు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి మీకు క్లాసీ, యూనిక్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. 

Image credits: chat gpt and others
మల్టిపుల్ పర్ల్ స్టేట్‌మెంట్ రింగ్

ఈ పర్ల్ స్టేట్‌మెంట్ రింగ్ లగ్జరీ లుక్ ను ఇస్తుంది.  ఇందులో చిన్న సైజు ముత్యాలు ఉంటాయి. ఇది చూడటానికి చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: gingiberi.jewelry Instagram
డైమండ్ స్టోన్‌తో ముత్యాల ఉంగరం

ముత్యాల ఉంగరంలో డైమండ్స్ కూడా పొదిగి చేసిన ఉంగరం. ఇది చాలా స్టైలిష్‌గా, అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: mortantra
ఓపెన్ స్టైల్ పర్ల్ రింగ్

మీకు సింపుల్‌గా ఉండే ఓపెన్ స్టైల్ ముత్యాల రింగ్ కావాలంటే ఇలాంటివి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్‌లోని వేలాడే ముత్యాలు చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Mysa jewels
రాళ్లతో సిల్వర్ పర్ల్ రింగ్

వెండి ముత్యాల ఉంగరంలో రాళ్లను జోడించి అందమైన డిజైన్‌ను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ మీకు ప్రత్యేకమైన మెరుపును, లుక్‌ను ఇస్తుంది.
Image credits: jokerandwitch
ముత్యాల రాళ్ల ఉంగరం

పెద్ద ముత్యం, చుట్టూ రాళ్లతో మెరిసిపోతున్న ఉంగరం ఇది. వేడుకలకు ఇది పెట్టుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Getty
సింపుల్ ముత్యపు వెండి ఉంగరం

వెండితో చేసే పెద్ద ముత్యపు ఉంగరం. ఇది ఆడా, మగా పెట్టుకోవచ్చు. 

Image credits: Getty

